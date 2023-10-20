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  4. Yüreğir Belediye Meclisi İsrail katliamına karşı tek yürek oldu

Yüreğir Belediye Meclisi İsrail katliamına karşı tek yürek oldu

20.10.2023 12:25 | Son Güncelleme:
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Yüreğir Belediye Meclisi İsrail’in Filistin’de yapmış olduğu katliama karşı 20 Ekim 2023 tarihinde bütün parti gruplarının imzası ile ortak bildiri yayınladı.

Meclisin yayınladığı ortak bildiri de şu görüşlere yer verildi:
“Gazze’de Al Ehli ve Al Memedani hastanelerinin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. İsrail’in Gazze halkına karşı, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka aykırı saldırılarını artarak sürdürmesini esefle karşılıyoruz.Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yüreğir Belediye Meclisinin bütün parti grupları ve meclis üyeleri olarak bu vahşetin durdurulması için dünya parlamentolarını uluslararası toplum ve kuruluşlarını, tutum ve inisiyatif almaya davet ediyoruz.”

Bildiriyi Adalet Ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Özdemir Gökdemir, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili İsmet Yüksel ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Rüçhan İlvan imzaladı.

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