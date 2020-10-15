YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Yüreğir Belediyesi 2 kreş daha açacak

Yüreğir Belediyesi 2 kreş daha açacak

ADANA HABERLERİ  | 15.10.2020 15:07 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediyesi Atakent Kreş ve Gündüz Bakım Evi pandemi tedbirleri kapsamında hizmet veriyor.

Yüreğir Belediyesi Atakent Kreş ve Gündüz Bakım Evi pandemi tedbirleri kapsamında hizmet veriyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçede 2 yeni kreş için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi.
‘Gülümseme Sizden Eğitime Destek Bizden’ sloganı ile açılışı yapılan 80 öğrenci kapasiteli Yüreğir Belediyesi Atakent Kreş ve Gündüz Bakım Evi, salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda kapasite sayısını yarıya düşürerek 41 çocuğa hizmet veriyor.
Her grupta en fazla 10 çocuk olacak şekilde ayarlanan sınıflar sık sık özenle dezenfekte ediliyor. Her sabah kapılarını 07.30’da nöbetçi öğretmen ile açan Atakent Kreş ve Gündüz Bakım Evi girişte, ayrılırken ve gün içinde 4 saatte bir çocukların ateşlerini ölçerek kayıt altına alıyor. Oldukça yoğun başvuru alan kreş için aileler sırada bekliyor.
Uzman öğretmenler eşliğinde 36 ay ile 66 ay arası çocuklara hizmet veren Atakent Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde 2 kahvaltı bir öğle yemeği olmak üzere günde 3 öğün yemek veriliyor.

"2 yeni kreş daha yapıyoruz"
Kreşlerin çocukların gelişiminde önemli rol oynadığını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Okul öncesi eğitim, çocuklarımız için hayati öneme sahiptir. Çalışan ailelerimizin büyük ihtiyaç duyduğu tüm günlü gündüz bakım evi ve kreşimizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Oldukça yoğun bir talep var. Biri PTT Evleri, diğeri Kazım Karabekir mahallemizde yeni adliye sarayı yakınına olmak üzere çok ciddi bir yatırımla yüzlerce çocuğumuzu alabilecek kapasiteli, yeşil bahçesi, oyun alanları, ders odaları, özel boyama odaları ve uyuma odaları ile son derece modern 2 yeni kreşimiz için çalışmalarımız devam ediyor. Bu iki kreşimiz de tamamlandığında Yüreğir’de ciddi bir eksikliği gidermiş olacağız” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Çavdarhisar’da çerezlik kabak hasadı başladı
Çavdarhisar’da çerezlik kabak hasadı başladı
’Söz konusu vatan ise gerisi teferruat’ dedi, 60 kilo zayıfladı
’Söz konusu vatan ise gerisi teferruat’ dedi, 60 kilo zayıfladı
Hem uyardı hem sohbet etti!
Hem uyardı hem sohbet etti!
Gediz’de yaşam alanları ilçenin çehresini değiştiriyor
Gediz’de yaşam alanları ilçenin çehresini değiştiriyor
Uzmanlar aşırı dezenfektan kullanımı konusunda uyardı
Uzmanlar aşırı dezenfektan kullanımı konusunda uyardı
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anne hakim karşısında
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anne hakim karşısında

Adana Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
05:20
Sabah
06:39
Öğle
12:29
İkindi
15:39
Akşam
18:10
Yatsı
19:24

Adana Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Başak Eczanesi
Seyhan
Burcum Eczanesi
Seyhan
Dumlupınar Eczanesi
Seyhan
Fikir Eczanesi
Seyhan
Nesli Eczanesi
Seyhan
Şahinkanat Eczanesi
Seyhan
Tellidere Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Adana'da bir otomobilde 55 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
Adana'da bir otomobilde 55 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Demir yolu iş otosunun çarptığı kişi ağır yaralandı
Demir yolu iş otosunun çarptığı kişi ağır yaralandı
Adana'da Kömür Dolandırıcılığı Operasyonu
Adana'da Kömür Dolandırıcılığı Operasyonu
ADSİAD ailesinin şampiyonlarına ödül
ADSİAD ailesinin şampiyonlarına ödül
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.