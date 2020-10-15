Yüreğir Belediyesi 2 kreş daha açacak

Yüreğir Belediyesi Atakent Kreş ve Gündüz Bakım Evi pandemi tedbirleri kapsamında hizmet veriyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçede 2 yeni kreş için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi.

‘Gülümseme Sizden Eğitime Destek Bizden’ sloganı ile açılışı yapılan 80 öğrenci kapasiteli Yüreğir Belediyesi Atakent Kreş ve Gündüz Bakım Evi, salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda kapasite sayısını yarıya düşürerek 41 çocuğa hizmet veriyor.

Her grupta en fazla 10 çocuk olacak şekilde ayarlanan sınıflar sık sık özenle dezenfekte ediliyor. Her sabah kapılarını 07.30’da nöbetçi öğretmen ile açan Atakent Kreş ve Gündüz Bakım Evi girişte, ayrılırken ve gün içinde 4 saatte bir çocukların ateşlerini ölçerek kayıt altına alıyor. Oldukça yoğun başvuru alan kreş için aileler sırada bekliyor.

Uzman öğretmenler eşliğinde 36 ay ile 66 ay arası çocuklara hizmet veren Atakent Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde 2 kahvaltı bir öğle yemeği olmak üzere günde 3 öğün yemek veriliyor.