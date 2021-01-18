YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Yüreğir Belediyesi 70 bin gıda kolisi dağıttı

Yüreğir Belediyesi 70 bin gıda kolisi dağıttı

18.01.2021 13:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüreğir Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kapı kapı dolaşarak hazırladıkları gıda kolilerini ailelere teslim eden Yüreğir Belediyesi ekipleri, ayrıca Türk Kızılayı Yüreğir Şubesi ile birlikte kurban etlerinden hazırlanan kavurma konservesi de dağıttı.Bugüne kadar yaklaşık 70 bin koli gıda desteğinde bulunduklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde dağıtımlara devam ettiğini söyledi.

Yüreğir Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kapı kapı dolaşarak hazırladıkları gıda kolilerini ailelere teslim eden Yüreğir Belediyesi ekipleri, ayrıca Türk Kızılayı Yüreğir Şubesi ile birlikte kurban etlerinden hazırlanan kavurma konservesi de dağıttı.
Bugüne kadar yaklaşık 70 bin koli gıda desteğinde bulunduklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde dağıtımlara devam ettiğini söyledi. Başkan Kocaispir, “Yüreğir’de bizim bir sloganımız var. “Bizim Derdimiz İnsan” diyoruz ve insanımızın huzuru, mutluluğu için çalışıyoruz. Bugüne kadar ekiplerimiz yaklaşık 70 bin koli gıda desteğini ihtiyaç sahibi ailelerimizle buluşturdu. Hafta sonunda da ekiplerimiz sahadaydı. Vatandaşımızın yanında olmaya, sofralarına aş, yüzlerine tebessüm olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kar bir onları etkilemedi! Kar bir onları etkilemedi!
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldıBalık tutarken elektriğin akımına kapıldı
1/

Adana Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:43
Öğle
12:54
İkindi
15:33
Akşam
17:55
Yatsı
19:14

Adana Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Barış Eczanesi
Seyhan
Çolakoğlu Eczanesi
Seyhan
Gonca Eczanesi
Seyhan
Güneş Eczanesi
Seyhan
Sorguç Eczanesi
Seyhan
Sökün Eczanesi
Seyhan
Şahinkanat Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Başkan Çay: "Derdimiz memleket, çabamız hizmet"

Başkan Çay: "Derdimiz memleket, çabamız hizmet"

Adana'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 9'u polis 41 zanlı tutuklandı

Adana'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 9'u polis 41 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheli tutuklandı

Timurtaş Onan: "Fotoğraf çekerken kendimi kaybediyorum"

Timurtaş Onan: "Fotoğraf çekerken kendimi kaybediyorum"

18 yılda Adana’ya 11 baraj 1 gölet yapıldı

18 yılda Adana’ya 11 baraj 1 gölet yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.