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Yüreğir Belediyesi kuduz aşısı çalışması başlattı

02.12.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüreğir Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaşayan kedi ve köpekler için kuduz aşısı çalışması başlattı.

Yüreğir Belediyesi kuduz aşısı çalışması başlattı

Son zamanlarda gündeme gelen kuduz vakaları nedeniyle çalışmalarını üst seviyeye çıkaran Yüreğir Belediyesi, Yüreğir Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü işbirliği ile ilçede sokak hayvanlarına yönelik aşılama çalışması başlattı. Oluşturulan özel ekipler kontrollü şekilde sahipsiz kedi ve köpekleri yakalayarak kuduz aşısı yapıyor. Aşısı yapılan hayvanlar tekrar bulundukları alana bırakılırken ayrıca iç ve dış parazit aşıları da yapılıyor.

Bugüne kadar yapılan kontrollerde herhangi bir kuduz vakası ile karşılaşmadıklarını belirten Yüreğir Belediyesi Veteriner Hekimi Melikşah Duyuler, “Yüreğir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak aşılama çalışmalarını bir program çerçevesinde yapıyoruz. Son dönemde gündeme gelen kuduz vakaları ile birlikte çalışmalarımıza hız verdik. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda ilçemizde herhangi bir kuduz vakası ile karşılaşmadık” dedi.

Aşı uygulaması ile amaçlarının insanların ve hayvanların sağlığını güven altına almak olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Ekiplerimiz insan ve hayvan sağlığı açısından ölümcül riskler barındıran kuduz hastalığını önlemek için harekete geçti. Yoğun bir şekilde sahadayız. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de bizlere destek veriyor. Hedefimiz bütün sahipsiz hayvanları aşılamak” diye konuştu.

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