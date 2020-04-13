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Yüreğir Belediyesi maske üretimine başladı

ADANA HABERLERİ  | 13.04.2020 12:27 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediyesi, 6 kültürevinde maske üretimine başladı.

Yüreğir Belediyesi, 6 kültürevinde maske üretimine başladı. Ayda 600 bin adet maske üretileceğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir maskelerin en kısa sürede ücretsiz olarak dağıtılacağını söyledi.
Yüreğir Belediyesi, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında, maske üretmeye başladı. 9 Nisan’da Yüreğir Belediyesinin 6 kültürevinde başlayan uygulamada eğitmenler ve kursiyerler tarafından günde 20 bin adet maske üretiliyor. Atölyede hijyen ve sosyal mesafe kuralarına uygun üretim yapılıyor. Maskeler başta sağlık çalışanları olmak üzere kurumlara ve halka ücretsiz olarak dağıtılacak.
İlk parti üretimden Köprülü Mahallesi halk pazarında esnafa ve vatandaşlara maske dağıtan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yaptığı açıklamada halk sağlığını koruma adına her alanda vatandaşların yanında olduklarını belirterek, “6 kültürevimizde, tamamen hijyenik bir ortamda, günde 20 bin, haftada 140 bin, ayda 600 bin adet her şeyiyle belediyemiz tarafından üretilen maskelerimizle hem ülkemiz, hem de Yüreğirli vatandaşlarımız için çalışmaya devam ediyoruz. Maskelerimizi en kısa sürede ücretsiz olarak halkımıza dağıtmaya başlayacağız” dedi.

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