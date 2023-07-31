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Yüreğir Belediyesi sinemayı yaylalara taşıdı

31.07.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüreğir Belediyesi’nin geleneksel ‘Arabada Sinema Günleri’ etkinliği bu yaz da devam ediyor.

Yüreğir Belediyesi sinemayı yaylalara taşıdı

Yüreğir Millet Bahçesi’nde ‘İyi ki Varsın Eren’ filmi ile başlayan etkinlik, Tekir ve Kızıldağ’da yapılan gösterimlerle yaylacılarla buluştu.
Yüreğir Belediyesi’nin Arabada Sinema Günleri etkinliği bu yıl ‘İyi ki Varsın Eren’ filmi ile başladı. Millet bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Adanalılar yoğun ilgi gösterdi. Dev ekranda yapılan gösterimde sinemaseverler, araçlarından inmeden film izledi. Belediye çalışanları ise film izleyen vatandaşlara patlamış mısır ve gazoz ikram etti.

Adana’da yaz akşamlarının vazgeçilmez eğlencesi olan ve sinema severlere nostalji yaşatan etkinlik bu yıl yaylacılarla da buluştu. Hafta sonu Tekir ve Kızıldağ yaylalarında düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Açık havada sinema keyfi yaşayan vatandaşlar Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve ekibine teşekkür etti.

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