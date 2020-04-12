Yüreğir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Yüreğir Belediyesi, hafta sonu ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanlarını unutmadı. Belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde kedi ve köpekler için mama dağıtıldı.

Küresel salgın korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı salgının yayılmasını önlemek amacıyla hafta sonu ülke genelinde 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti. Alınan bu kararla birlikte harekete geçen Yüreğir Belediyesi ekipleri yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşların beslenmesi için ilçede belirli bölgelere yem ve mama bıraktı.

Vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yüreğir Belediyesi olarak her ay düzenli bir şekilde 130 torba kedi ve köpek maması dağıtıyoruz. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında da ekiplerimiz açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalan sevimli dostlarımız için çalışmalarına devam etti. Sokak hayvanlarımızın bu zor günlerinde aç ve susuz kalmasına gönlümüz razı olmaz. Vatandaşlarımızdan da yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmamalarını rica ediyorum” dedi.

