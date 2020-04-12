YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Yüreğir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Yüreğir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

ADANA HABERLERİ  | 12.04.2020 15:36 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediyesi, hafta sonu ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanlarını unutmadı.

Yüreğir Belediyesi, hafta sonu ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanlarını unutmadı. Belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde kedi ve köpekler için mama dağıtıldı.
Küresel salgın korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı salgının yayılmasını önlemek amacıyla hafta sonu ülke genelinde 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti. Alınan bu kararla birlikte harekete geçen Yüreğir Belediyesi ekipleri yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşların beslenmesi için ilçede belirli bölgelere yem ve mama bıraktı.
Vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yüreğir Belediyesi olarak her ay düzenli bir şekilde 130 torba kedi ve köpek maması dağıtıyoruz. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında da ekiplerimiz açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalan sevimli dostlarımız için çalışmalarına devam etti. Sokak hayvanlarımızın bu zor günlerinde aç ve susuz kalmasına gönlümüz razı olmaz. Vatandaşlarımızdan da yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmamalarını rica ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHadise yakayı ele verdi! İşte o görüntüHadise yakayı ele verdi! İşte o görüntü
Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattıKatliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Malazgirt’te ‘kardeş mahalle’ çalışması

Malazgirt’te ‘kardeş mahalle’ çalışması

Kızılay sokağa çıkamayanlara 2 bin ekmek dağıttı

Kızılay sokağa çıkamayanlara 2 bin ekmek dağıttı

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

Adana Namaz Vakitleri 12 Nisan Pazar

İmsak
04:37
Sabah
06:02
Öğle
12:44
İkindi
16:23
Akşam
19:17
Yatsı
20:36

Adana Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Pazar

Abidinpaşa Eczanesi
Seyhan
Aksa Eczanesi
Seyhan
Aksöz Eczanesi
Seyhan
Bahar Eczanesi
Seyhan
Barajyolu Eczanesi
Seyhan
Can Eczanesi
Seyhan
Onur Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Ergü’den "evde kalın" çağrısı

Başkan Ergü’den "evde kalın" çağrısı

Kozan’da kamu mallarına zarar verildi

Kozan’da kamu mallarına zarar verildi

Ceyhan Belediye Meclisi seçime gidecek

Ceyhan Belediye Meclisi seçime gidecek

Adana’da ihtiyacı olan 5 bin 50 haneye ulaşıldı, ihtiyaçları karşılandı

Adana’da ihtiyacı olan 5 bin 50 haneye ulaşıldı, ihtiyaçları karşılandı

Adana’da Elektrik Kesintisi

Adana’da Elektrik Kesintisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.