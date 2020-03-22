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Yüreğir Belediyesi virüse karşı teyakkuzda

ADANA HABERLERİ  | 22.03.2020 11:16 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Yüreğir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde bütün ortak kullanım alanlarını, kamu kurum ve kuruluşlarını tek tek dezenfekte eden ekipler, çalışmalarını özveri ile sürdürüyor.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “İlçemiz genelinde geniş kapsamlı dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Özel donanımlı ekiplerimiz ilk günden itibaren virüsle mücadele kapsamında Yüreğir genelinde yoğun bir çalışma yapıyor. İlçemizdeki 182 okulun dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirdik.
Caddeler, duraklar, parklar, toplu taşıma araçları, kamu kurumları, aklınıza gelebilecek halkımızın bütün ortak kullanım alanlarında önlemler alıyor, dezenfeksiyon yapıyoruz. Biz belediye olarak gece gündüz demeden özveri ile çalışıyoruz. Vatandaşlarımız da mutlaka hem hijyen kurallarına, hem de devletimizin açıkladığı önlemlere riayet etsinler. Lütfen zorunlu olmadıkça kesinlikle evden çıkmayalım.” dedi.
Yüreğir Belediyesi ekipleri tarlalarda çalışan tarım işçilerinin yoğun olarak bir arada yaşadığı çadırlarda da dezenfeksiyon çalışması yapıp maske dağıttı.
Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını büyük bir hassasiyetle yürüttüklerini belirten Başkan Kocaispir, “Bereketli topraklarımızdan ülkemizin birçok noktasına ürün gönderiyoruz. Tarım işçilerimiz, evlerimize giren meyve, sebze ve narenciye ürünlerini toplayan insanlar. Hem onların sağlıklarının korunması, hem de bu meyve ve sebzeleri evlerine götüren vatandaşlarımızın sağlıkları bakımından yaptığımız bu işlem oldukça önemli” şeklinde konuştu.

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