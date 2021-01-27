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Yüreğir Belediyesinde görevi kötüye kullanan memur tutuklandı

27.01.2021 15:55 | Son Güncelleme:
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Yüreğir Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü’nde görevli memur, belediyenin banka hesabından 792.841,94 TL tutarında usulsüz ödeme yapıldığının tespit edilmesinin ardından tutuklandı.Yüreğir Belediyesi bünyesinde kullanılan bilgi işlem programının işlevselliğini yitirmesi nedeniyle sistem değişikliği kararı alınmasının ardından yapılan kontrollerde, Ömür S.

Yüreğir Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü’nde görevli memur, belediyenin banka hesabından 792.841,94 TL tutarında usulsüz ödeme yapıldığının tespit edilmesinin ardından tutuklandı.
Yüreğir Belediyesi bünyesinde kullanılan bilgi işlem programının işlevselliğini yitirmesi nedeniyle sistem değişikliği kararı alınmasının ardından yapılan kontrollerde, Ömür S. tarafından; Devrim Ç., Celil Y. ve Mustafa B. isimli şahıslar ile bir site yönetiminin banka hesaplarına belediyeye ait banka hesaplarından toplamda 792.841,94 TL tutarında hiçbir karşılığı olmayan usulsüz ödeme yapıldığı tespit edildi. Olay, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’e bildirildi.
Belediyenin Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından Ömür S.’nin ve hesabına para gönderdiği şahıslar hakkında ‘’Görevi Kötüye Kullanma, Nitelikli Zimmet, Resmi Belgede Sahtecilik, Özel Belgede Sahtecilik’’ suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Şikayet üzerine olay hakkında soruşturma başlatılan memur Ömür S. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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