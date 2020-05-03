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Yüreğir Belediyesinden selzedelere gıda desteği

ADANA HABERLERİ  | 03.05.2020 14:28 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediyesi Misis’te selden etkilenen mahalle sakinleri ile Akarca Mahallesinde çadırda kalan tarım işçilerine gıda kolisi ve sıcak yemek dağıtımı yaptı.Hafta sonu şiddetini artıran sağanak yağış Yüreğir’de Ceyhan Nehri’ne yakın bulunan Misis bölgesini olumsuz etkiledi.

Yüreğir Belediyesi Misis’te selden etkilenen mahalle sakinleri ile Akarca Mahallesinde çadırda kalan tarım işçilerine gıda kolisi ve sıcak yemek dağıtımı yaptı.
Hafta sonu şiddetini artıran sağanak yağış Yüreğir’de Ceyhan Nehri’ne yakın bulunan Misis bölgesini olumsuz etkiledi. Aşırı yağışla oluşan sel nedeniyle zor anlar yaşayan mahalle sakinlerini yalnız bırakmayan Yüreğir Belediyesi bölgeye ekiplerini seferber etti.
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in talimatı ile harekete geçen Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri mahalle sakinlerine gıda kolisi desteğinde bulundu. Akşam ise sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Belediye ekipleri ayrıca Akarca Mahallesinde çadırda kalan tarım işçilerine de gıda kolisi yardımı yaptı.
Mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Kocaispir, “Son birkaç gündür aralıklarla şiddetini artıran sağanak yağış ilçemiz Misis bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi. Hemen seferber olduk, ekiplerinizi yönlendirdik. Mahalle sakinlerimize kuru gıda ve akşam sıcak yemek desteğinde bulunduk. Yaşanan sel felaketi nedeniyle zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah her türlü afetten hepimizi muhafaza eylesin” dedi.

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