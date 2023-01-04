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Yüreğir Bilim ve Sanat Merkezi açıldı

04.01.2023 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüreğir Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) düzenlenen törenle açıldı.

Yüreğir Bilim ve Sanat Merkezi açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan Yüreğir Bilim ve Sanat Merkezi’nin resmi açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, yeni açılan eğitim kurumunun hayırlı olmasını diledi.

Vali Süleyman Elban ise eğitime gereken önemi vermeye devam edeceklerini belirterek, "Devletimizin bütçesi içerisinde son 10 yılda en fazla kaynak eğitime ayrıldı. Bu tür yerlerde vereceğimiz eğitimler okullarda vereceğimizden dijital anlamda daha üst eğitimler olacak" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle Yüreğir Bilim ve Sanat Merkezinin açılış yapıldı.
Törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’de katıldı.

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