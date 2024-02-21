Yüreğir polisi 17 ruhsatsız silah ele geçirirken 93 suçluyu da yakaladı

Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı devriye, araştırma ve çarşı mahalleler bekçileri halkın güvenliğini sağlamak için uygulamalarına devam etti.

13-19 Şubat tarihleri arasında yapılan asayiş uygulamaları ile devriye görevi esnasında 9 uzun namlulu ruhsatsız tüfek, 8 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait 775 fişek ele geçirildi. Yapılan uygulamalarda silahların yanı sıra 3 milyon 915 bin doldurulmuş makaron ve 1 çelik yelek ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranan 93 kişi de yakalandı.



