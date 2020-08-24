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Yüreğir’de kapalı yüzme havuzuna kayıtlar başladı

ADANA HABERLERİ  | 24.08.2020 13:58 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediyesi’nin Atakent Mahallesi’nde hizmete açtığı Ertuğrul Gazi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi 24 Ağustos Pazartesi itibarı ile kayıt almaya başladı.Bünyesinde yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, seyir tribünü, voleybol ve basketbol sahası, fitness salonu, masa tenisi alanı, kütüphane, kafeterya, büfe, duşlar ve soyunma odaları bulunan tesis haftanın 3 günü kadınlara, 3 günü ise erkeklere hizmet verecek.Pandemi nedeniyle hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde ilk etapta 25’er kişilik gruplara hizmet sunacak tesis, sabah saat 08.00’den akşam 20.00’ye kadar 1’er buçuk saatlik seanslar halinde faaliyet gösterecek.“Yüreğir’de bir başarı hikayesi yazmak istiyoruz”Adanalıları tesise kayıt yaptırmaya davet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Gençlerimizin hem fiziksel hem de ruhsal gelişimi ile ilgili hakikaten çok çaba gösteren bir belediyeyiz.

Yüreğir Belediyesi’nin Atakent Mahallesi’nde hizmete açtığı Ertuğrul Gazi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi 24 Ağustos Pazartesi itibarı ile kayıt almaya başladı.
Bünyesinde yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, seyir tribünü, voleybol ve basketbol sahası, fitness salonu, masa tenisi alanı, kütüphane, kafeterya, büfe, duşlar ve soyunma odaları bulunan tesis haftanın 3 günü kadınlara, 3 günü ise erkeklere hizmet verecek.
Pandemi nedeniyle hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde ilk etapta 25’er kişilik gruplara hizmet sunacak tesis, sabah saat 08.00’den akşam 20.00’ye kadar 1’er buçuk saatlik seanslar halinde faaliyet gösterecek.

“Yüreğir’de bir başarı hikayesi yazmak istiyoruz”
Adanalıları tesise kayıt yaptırmaya davet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Gençlerimizin hem fiziksel hem de ruhsal gelişimi ile ilgili hakikaten çok çaba gösteren bir belediyeyiz. Biz Yüreğir’de bir başarı hikayesi yazmak istiyoruz. Ertuğrul Gazi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’miz içerisinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzu ile son derece modern bir tesis. 24 Ağustos Pazartesi itibarı ile tüm vatandaşlarımızı kayıt yaptırmaya, bu tesisimizden istifade etmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

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Adana Namaz Vakitleri 24 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:30
Sabah
05:56
Öğle
12:46
İkindi
16:27
Akşam
19:26
Yatsı
20:46

Adana Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Pazartesi

Aksa Eczanesi
Seyhan
Burçinin Eczanesi
Seyhan
Çukurova Eczanesi
Seyhan
Helin Eczanesi
Seyhan
Öznur Eczanesi
Seyhan
Park Eczanesi
Seyhan
Sular Eczanesi
Seyhan
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