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Yüreğir’de kurban satış yerleri temizlendi

ADANA HABERLERİ  | 04.08.2020 11:36 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde kurban satış ve kesim alanı olarak belirlenen noktalarında temizlik çalışmalarını tamamladı.Vatandaşların kurbanlık ihtiyaçlarını rahatça karşılayıp, hijyenik ortamda hayvanlarını kesmelerini sağlamak amacıyla kurban satış ve kesim yerleri kuran Yüreğir Belediyesi, bayramın ilk gününden itibaren temizlik çalışmalarına aralıksız devam etti.

Yüreğir’de kurban satış yerleri temizlendi

Yüreğir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde kurban satış ve kesim alanı olarak belirlenen noktalarında temizlik çalışmalarını tamamladı.
Vatandaşların kurbanlık ihtiyaçlarını rahatça karşılayıp, hijyenik ortamda hayvanlarını kesmelerini sağlamak amacıyla kurban satış ve kesim yerleri kuran Yüreğir Belediyesi, bayramın ilk gününden itibaren temizlik çalışmalarına aralıksız devam etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram süresince kurban kesim alanlarında anlık müdahalelerde bulunarak, kötü kokuların önüne geçti.
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Kurban Bayramı süresince nöbetleşerek görev yapan belediye personelinin vatandaşın hizmetinde çalıştığını belirterek, yoğun bir çalışma ile çevre kirliliğine izin vermediklerini söyledi.
Yürütülen koordineli çalışma ile Kurban Bayramı’nı huzurlu bir şekilde geçirdiklerini vurgulayan Başkan Kocaispir, “Ekiplerimiz, alanda kalan kurban kalıntıları sebebiyle oluşan koku ve sineklere karşı temizlik çalışmalarını sürdürürken, kepçeler ise toplanan atıkları alandan uzaklaştırdı. Böylece kesim yerlerimiz, çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan arındırıldı. Bayram süresince özveriyle çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Yüreğir’de kurban satış yerleri temizlendi

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