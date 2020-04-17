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Yüreğir’de semt pazarlarına korona virüs düzenlemesi

ADANA HABERLERİ  | 17.04.2020 15:16 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediyesi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun toplantısında korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan kararlar çerçevesinde ilçede kurulan semt pazarlarının günleri ilgili düzenleme yaptı.Yüreğir Belediyesi’nden semt pazarlarının günlerine ilişkin düzenleme yapıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:“Pazarlardaki vatandaş yoğunluğunun azaltılmasını, korona virüs salgınının yayılmasını ve bulaşmasını engellemek amacıyla Yüreğir semt pazarlarında düzenleme yapılmıştır.

Yüreğir’de semt pazarlarına korona virüs düzenlemesi

Yüreğir Belediyesi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun toplantısında korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan kararlar çerçevesinde ilçede kurulan semt pazarlarının günleri ilgili düzenleme yaptı.
Yüreğir Belediyesi’nden semt pazarlarının günlerine ilişkin düzenleme yapıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Pazarlardaki vatandaş yoğunluğunun azaltılmasını, korona virüs salgınının yayılmasını ve bulaşmasını engellemek amacıyla Yüreğir semt pazarlarında düzenleme yapılmıştır. 20 Nisan Pazartesi gününden itibaren uygulanacak yeni düzenleme ile birlikte Yeşilbağlar, Yamaçlı, Anadolu, Sepici mahallesi semt pazarları yeni bir duyuruya kadar artık kurulmayacaktır. Çarşamba günü Akıncılar, Perşembe günü Dervişler, Yakapınar, 19 Mayıs ve Cuma günü ise PTT Evleri Semt pazarının kurulması kararlaştırılmıştır. Karara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesince yaptırım uygulanacaktır.”
Salgının bir an önce sona erip hayatın normale dönebilmesi için herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Lütfen zorunlu olmadıkça evlerimizden dışarıya çıkmayalım. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına mutlaka riayet edelim. Havalar ısınıyor. Asla rehavete kapılmayalım, tedbiri elden bırakmayalım. Hep birlikte kurallara uyarak bu belayı en kısa sürede def edeceğimize yürekten inanıyorum.” dedi.

Yüreğir’de semt pazarlarına korona virüs düzenlemesi

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