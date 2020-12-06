YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Yüreğir’de sokak hayvanları unutulmadı

Yüreğir’de sokak hayvanları unutulmadı

ADANA HABERLERİ  | 06.12.2020 12:34 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediyesi, hafta sonu ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanlarını unutmadı.

Yüreğir Belediyesi, hafta sonu ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanlarını unutmadı. Belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde kedi ve köpekler için mama dağıtıldı.
Salgının yayılmasını önlemek amacıyla hafta sonu ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle harekete geçen Yüreğir Belediyesi ekipleri yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçede belirli bölgelere mama ve su takviyesi yaptı.
Vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yüreğir Belediyesi olarak her ay düzenli olarak hem derneklerimize hem gönüllü dostlarımıza kedi ve köpek maması dağıtıyoruz. Kısıtlama günlerinde de can dostlarımız bize emanet. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında ekiplerimiz açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalan sokak hayvanları için çalışmalarına devam etti. Vatandaşlarımızdan da özellikle böyle günlerde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmamalarını rica ediyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
1/

Adana Namaz Vakitleri 6 Aralık Pazar

İmsak
06:05
Sabah
07:31
Öğle
12:35
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:49

Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Pazar

Aylin Eczanesi
Seyhan
Belde Eczanesi
Seyhan
Çalışkan Eczanesi
Seyhan
Özsaydı Eczanesi
Seyhan
Şahin Eczanesi
Seyhan
Şükran Özel Eczanesi
Seyhan
Umut Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.