Yüreğir’de sosyete pazarları açıldı

Yüreğir Belediyesi 1 Haziran’da başlayan yeni normalleşme süreciyle birlikte sosyete pazarlarını da hizmete açtı. Yüreğir Belediyesi Sosyete Pazarları Pazar günleri PTT Evleri Kapalı Semt Pazarında, Çarşamba günleri ise Atakent Kapalı Semt Pazarında hizmet vermeye başladı.

Yüreğir Belediyesi korona virüs salgını tedbirlerinin ardından 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci kapsamında salgın nedeniyle uzun süredir kapalı olan sosyete pazarlarını da vatandaşların hizmetine sundu. Salgın sürecince kapalı olan Yüreğir Belediyesi Sosyete Pazarları Pazar günleri PTT Evleri Kapalı Semt Pazarında, Çarşamba günleri ise Atakent Kapalı Semt Pazarında hizmet vermeye başladı.

Devlet ve toplum olarak salgınla mücadelenin oldukça başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Dünyada parmakla gösterilen bir ülke olarak sabrımızın karşılığını gördük. 1 Haziran’da yeni bir sürece başladık. Tedbiri elden bırakmadan, bütün kurallara uyarak daha güzel günlere kavuşacağız. Yeni normalleşme süreci kapsamında sosyete pazarlarımızı da vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Dikkatli olacağız. Her şey çok düzgün giderken rehavete kapılmak bizi hiç istemediğimiz durumlara götürebilir. Yasaklara ve kurallara uymayan vatandaşlarımızı da nazik bir dille uyarmaya devam etmeliyiz.” şeklinde konuştu.



