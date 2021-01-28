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Yüreğir’de ücretsiz evde bakım hizmeti

28.01.2021 14:50 | Son Güncelleme:
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Yüreğir’de ücretsiz evde bakım hizmeti

Yüreğir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engellilere yönelik ücretsiz evde bakım hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.Yüreğir Belediyesi, “Belediyeniz Yanınızda” projesi ile düzenli olarak ilçe genelinde dışarı çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engelli bireylere yönelik evde kişisel bakım hizmeti veriyor.Pandemi sürecinde gerekli tüm önlemleri alarak hizmetlerini sürdüren Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ekipleri, yaşlı, hasta ve engelli bireyleri evlerinde ziyaret ederek saç ve sakal tıraşlarını yapıyor.Özellikle hasta, engelli ve yaşlı yakınlarının uygulamadan memnuniyet duyduğunu ifade eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, evden çıkamayacak durumda olan vatandaşların 0322 321 61 61’i arayarak bu projeden ücretsiz olarak faydalanabileceklerini belirtti.Hasta, yaşlı ve engelli bireylerin bakımının zor olduğunu ve uzman personeller tarafından yapılması gerektiğini belirten vatandaşlar ise projeyi hayata geçiren Başkan Kocaispir ve ilgili personellere teşekkür etti.

Yüreğir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engellilere yönelik ücretsiz evde bakım hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.
Yüreğir Belediyesi, “Belediyeniz Yanınızda” projesi ile düzenli olarak ilçe genelinde dışarı çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engelli bireylere yönelik evde kişisel bakım hizmeti veriyor.
Pandemi sürecinde gerekli tüm önlemleri alarak hizmetlerini sürdüren Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ekipleri, yaşlı, hasta ve engelli bireyleri evlerinde ziyaret ederek saç ve sakal tıraşlarını yapıyor.
Özellikle hasta, engelli ve yaşlı yakınlarının uygulamadan memnuniyet duyduğunu ifade eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, evden çıkamayacak durumda olan vatandaşların 0322 321 61 61’i arayarak bu projeden ücretsiz olarak faydalanabileceklerini belirtti.
Hasta, yaşlı ve engelli bireylerin bakımının zor olduğunu ve uzman personeller tarafından yapılması gerektiğini belirten vatandaşlar ise projeyi hayata geçiren Başkan Kocaispir ve ilgili personellere teşekkür etti.

Yüreğir’de ücretsiz evde bakım hizmeti

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