YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Yürek sızlatan görüntü

Yürek sızlatan görüntü

ORDU HABERLERİ  | 15.09.2020 11:59 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde korona virüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve evinde karantinada bulunan bir babanın, yaşındaki çocuğunu camın arkasından sevmesi yürekleri sızlattı.Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüsü salgını ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde korona virüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve evinde karantinada bulunan bir babanın, yaşındaki çocuğunu camın arkasından sevmesi yürekleri sızlattı.
Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüsü salgını ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Ordu’da da virüsün yayılmasını engellemek adına alınan kararlar, kimi zaman insanların virüs ile karşı karşıya gelmesini engelleyemeyebiliyor.
Korona virüsü salgının artış gösterdiği son günlerde kimi zaman yürekleri sızlatan görüntüler de ortaya çıkabiliyor. Ordu’nun Fatsa ilçesinde, korona virüsü teşhisi konulan Erdal Dalar evinde karantinada bulunurken, 2 yaşındaki kızı Fatma Hafsa’ya da özlemi her geçen gün artıyor. Yaklaşık bir haftadır ev karantinası devam eden Erdal Dalar, evladını camın arkasından seviyor, oyun oynuyor.
Evladının kokusuna hasret kalıp sarılmayı hayal ettiğini aktaran Erdal Dalar, “İnsanlar ne olur artık ‘bize bir şey olmaz’ demeyip tedbirlerini alsınlar. Korona virüsü artık hayatımızın ne yazık ki bir parçası haline geldi. Sokaklarda maskesiz insanları çok görüyorduk. En sonunda bize de bulaştı ve ben günlerdir kızıma sarılamıyorum, kokusunu özledim. İnşallah en kısa sürede yeniden sarılacağım” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor! Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor!
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Ordu Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
04:36
Sabah
06:02
Öğle
12:29
İkindi
15:59
Akşam
18:45
Yatsı
20:06

Ordu Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Bahçelievler Eczanesi
Altinordu
Deniz Eczanesi
Altinordu
Pınar Eczanesi
Altinordu
Bulut Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Seçkin Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Dokuz Eylül Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
Safa Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Korgan’da trafik kazası: 1 ölü
Korgan’da trafik kazası: 1 ölü
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Baba ve oğlu boğulma tehlikesi geçirdi: Durumları kritik
Baba ve oğlu boğulma tehlikesi geçirdi: Durumları kritik
Fındık işçileri karantinaya alındı
Fındık işçileri karantinaya alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.