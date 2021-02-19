Yürekleri ısıtan ekipler kar kış dinlemedi

Kartepe Belediyesi’nin örnek projelerinden olan “Alo Evlat Sağlık Kulübü”, kar yağışında vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşılamak için gece-gündüz demeden çalıştı.

Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan ödüllü projelerden olan “Alo Evlat Sağlık Kulübü”, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sürecinde, vatandaşları bütün ihtiyaçlarını karşılamaya İlçede etkili olan yoğun kar yağışında da Alo Evlat Sağlık Kulübü, hizmeti kesmedi. Korona virüs aşı çalışmalarına da destek veren ekipler, yoğun kar yağışında evlerinden çıkamayan vatandaşların market alışverişi, banka işlemleri, ilk adım muayene ve sıcak yemek servislerine ara vermeden devam etti.

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri 2020 Mart ayından bu yan Kartepe genelinde günde iki defa olmak üzere 59 bin 626 kap sıcak yemeğin dağıtımını gerçekleştirdi. Alo Evlat Sağlık Kulübü ekiplerine teşekkür eden Kartepeli vatandaşlar ayrıca Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’a da selamlarını ilettiler.

Çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Tüm yurdumuzu etkisi altına alan kar yağışı ilçemizde de etkili oldu. Son 10 yılın en yoğun kar yağışı yaşandı. Gereken tüm tedbirlere alarak bütün gün ve gece boyunca karla mücadele edildi. Alınan tedbirler sadece karla mücadele değildir. Alo Evlat Sağlık Kulübü ekiplerimizde ilçemiz sınırlarında bulunan hemşehrilerimizin bütün ihtiyaçlarını giderdiler. Bu zor zamanlarda ekiplerimiz canla başla görevlerinin başındaydılar. Tedbirlerimize ve çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.

