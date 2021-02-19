YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Yürekleri ısıtan ekipler kar kış dinlemedi

Yürekleri ısıtan ekipler kar kış dinlemedi

19.02.2021 15:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartepe Belediyesi’nin örnek projelerinden olan “Alo Evlat Sağlık Kulübü”, kar yağışında vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşılamak için gece-gündüz demeden çalıştı.Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan ödüllü projelerden olan “Alo Evlat Sağlık Kulübü”, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sürecinde, vatandaşları bütün ihtiyaçlarını karşılamaya İlçede etkili olan yoğun kar yağışında da Alo Evlat Sağlık Kulübü, hizmeti kesmedi.

Kartepe Belediyesi’nin örnek projelerinden olan “Alo Evlat Sağlık Kulübü”, kar yağışında vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşılamak için gece-gündüz demeden çalıştı.
Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan ödüllü projelerden olan “Alo Evlat Sağlık Kulübü”, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sürecinde, vatandaşları bütün ihtiyaçlarını karşılamaya İlçede etkili olan yoğun kar yağışında da Alo Evlat Sağlık Kulübü, hizmeti kesmedi. Korona virüs aşı çalışmalarına da destek veren ekipler, yoğun kar yağışında evlerinden çıkamayan vatandaşların market alışverişi, banka işlemleri, ilk adım muayene ve sıcak yemek servislerine ara vermeden devam etti.
Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri 2020 Mart ayından bu yan Kartepe genelinde günde iki defa olmak üzere 59 bin 626 kap sıcak yemeğin dağıtımını gerçekleştirdi. Alo Evlat Sağlık Kulübü ekiplerine teşekkür eden Kartepeli vatandaşlar ayrıca Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’a da selamlarını ilettiler.
Çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Tüm yurdumuzu etkisi altına alan kar yağışı ilçemizde de etkili oldu. Son 10 yılın en yoğun kar yağışı yaşandı. Gereken tüm tedbirlere alarak bütün gün ve gece boyunca karla mücadele edildi. Alınan tedbirler sadece karla mücadele değildir. Alo Evlat Sağlık Kulübü ekiplerimizde ilçemiz sınırlarında bulunan hemşehrilerimizin bütün ihtiyaçlarını giderdiler. Bu zor zamanlarda ekiplerimiz canla başla görevlerinin başındaydılar. Tedbirlerimize ve çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
06:18
Sabah
07:42
Öğle
13:19
İkindi
16:17
Akşam
18:46
Yatsı
20:05

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

İlim Eczanesi
Izmit
Anıtpark Eczanesi
Izmit
Sevil Eczanesi
Izmit
Çınar Eczanesi
Izmit
Erdoğan Eczanesi
Korfez
Defne Eczanesi
Basiskele
Çayırova Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

Karda kayan araçlara polisler omuz verdi

Karda kayan araçlara polisler omuz verdi

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kocaeli'de sanayicilerle bir araya geldi:

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kocaeli'de sanayicilerle bir araya geldi:

İhtiyaç sahibi bin 500 çocuğa kıyafet desteği

İhtiyaç sahibi bin 500 çocuğa kıyafet desteği

Tekstil kumbaraları çocukların yüzünü güldürdü

Tekstil kumbaraları çocukların yüzünü güldürdü

KTO’nun çalışmaları görüşüldü

KTO’nun çalışmaları görüşüldü

Kocaeli’de aranan 18 şüpheli yakayı ele verdi

Kocaeli’de aranan 18 şüpheli yakayı ele verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.