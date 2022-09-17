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Yurt bahçesinde sebze yetiştiren yabancı öğrenciler toprağa dokunmanın keyfini yaşadı

17.09.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de yaz tatilinde ülkelerine gitmeyen yabancı öğrenciler, Cahit Zarifoğlu Erkek Öğrenci Yurdunun bahçesinde yetiştirdikleri sebzeleri menemen gibi Türk mutfağına özgü yiyecekler hazırlayarak tüketiyor - Yurt müdürü Yücel Özer: - "Güzel bir ortam ve faaliyet, inşallah diğer yurtlarımızda da bu tür faaliyetleri çoğaltacağız"

CEM ALİ KUŞ - Düzce'de yaz tatilinde ülkelerine gitmeyen yabancı öğrenciler, Cahit Zarifoğlu Erkek Öğrenci Yurdunun bahçesinde sebze yetiştirerek toprağa dokunma imkanı buldu.

Yurt yetkilileri, yabancı öğrencilerin kaynaşması ve boş zamanlarını değerlendirmesi için yurt bahçesindeki 1 dönüm araziyi sebze ekimi için uygun hale getirdi.

Afganistan, Pakistan, Somali, Kenya, Fildişi Sahilleri, Ruanda ve Gine gibi ülkelerden gelen öğrencilerle bakımı yapılan araziye, balkabağı, patlıcan, fasulye, çeri domatesi, sarı domates biber, mısır gibi ürünleri ekildi.

Öğrenciler topladıkları ürünleri, menemen gibi Türk mutfağına özgü yiyecekler hazırlayarak tüketmenin keyfini yaşadı.

Toprağa dokunarak ürünlerin nasıl yetiştiğini öğrenme imkanı bulan öğrenciler, yaz tatilinde güzel vakit geçirdi.

- "Öğrenciler çalışmadan memnun"

Yurt müdürü Yücel Özer, AA muhabirine, öğrencilerin çalışmadan memnun olduğunu söyledi.

Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmesi için yurt bahçesinde düzenleme yaptıklarını belirten Özer, şöyle devam etti:

"Şimdi verimini aldık. Çok güzel, organik, doğal, ata tohumu diyebileceğimiz tohumlardan ürünlerimizi aldık. Ürünlerimiz içerisinde balkabağı, patlıcan, fasulye, çeri domatesi, sarı domates, biber var. Öğrencilerimizle birlikte topladık, onları hazırladık ve yedik. Bazen öğrencilerimiz bir şeyler yemek isterse gidiyorlar bahçeden topluyorlar. Hazırlıklarını yapıyorlar. Hoşça vakit geçiriyorlar."

Özer, öğrencilerin sebzelerle menemen gibi Türk mutfağına özgü yiyecekler yaptığını aktararak, "Diğer ülkelerde yemek kültürü farklı olduğu için menemeni bilmeyen öğrencilerimiz vardı. Kendi ülkelerinde Türk mutfağıyla ilgili tanımadıkları lezzetleri burada tadıyorlar. Güzel bir ortam ve faaliyet, inşallah diğer yurtlarımızda da bu tür faaliyetleri çoğaltacağız." diye konuştu.

Öğrencilerin toprağa dokunmaktan keyif aldığını dile getiren Özer, "Afganistan, Pakistan, Somali, Kenya, Fildişi Sahilleri, Ruanda ve Gine gibi ülkelerden öğrencilerimiz var. Bu öğrencilere, ülkelerinden geldikleri zaman buraya uyum sağlamaları ve kentimizin tanıtımı, sosyal yaşantısı, iletişim, konuşma, göç idaresiyle olan ilişkilerinde yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Özer, kentte 3 bin 500 yabancı öğrencinin üniversite eğitimi aldığını sözlerine ekledi.

Pakistan'dan gelen Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ahmad Abdul Qadoos da (18) Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmayı olumlu bulduğunu kaydetti.

Qadoos, Türk insanlarının misafirperver, Türk yemeklerinin de güzel olduğunu sözlerine ekledi.

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Düzce Sebze ata tohumu türk mutfağı

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