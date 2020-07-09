"Yurt Dışı Türkler Öğretmen Akademisi"nin tanıtımı yapıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Dünyanın en zengin dillerinden Türkçe'nin muhafazası ve yaşatılması için sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne değil, medeniyetin devamı noktasındaki tüm öğretmenlere görev düşüyor." dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen "Yurt Dışı Türkler Öğretmen Akademisi Tanıtım Programı"na katıldı.

Bakan Yardımcısı Çam, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının bu programı birlikte çok başarılı şekilde yürüttüğünü, 9 ülkeden öğretmenin bu toplantıya katılmasının önemli olduğunu söyledi.

Çam, proje yürütücülerinden YTB'nin yurt dışında yaşayan yaklaşık 6 milyon vatandaş için önemli hizmetler sürdürdüğünü ve büyük bir milletler topluluğu için çalışmalar yaptığını anlattı.

"Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı pek çok noktada entegre ve iç içe çalışması gereken, hedefleri olan önemli bir misyonu temsil ediyor." diyen Çam, Bakanlığın kültür, sanat ve tarihin tüm dünyaya aktarılması için uluslararası iş birliklerine imza attığını kaydetti.