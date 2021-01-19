Yurt dışında eğitim görmek isteyenler YABO ile hayallerine bir adım daha yaklaşıyor

İzmir’de, lisans, yüksek lisans, doktora ve yabancı dil programlarında yurt dışında eğitim görmek isteyen; ancak maddi zorluklar sebebiyle bu hayalini gerçekleştiremeyen gençler, Yurt Dışı Akademik Burs Ofisi (YABO) ile hayallerine bir adım daha yaklaşırken, YABO online hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda YABO’nun uzman kadrosu, yurt dışında akademik programlarından birinde öğrenim görmek isteyen gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. 20 Ağustos 2019 tarihinde çalışmalarına başlayan Yurt Dışı Akademik Burs Ofisi (YABO), Gaziemirli ve İzmirli gençleri yurt dışındaki burs ve eğitim olanakları ile buluşturmaya hız kesmeden devam ediyor. Lisans, yüksek lisans, doktora ve yabancı dil programlarında eğitim görmek isteyen; ancak maddi zorluklar sebebiyle bu hayalini gerçekleştiremeyen gençler, YABO ile hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. YABO, yurt dışında akademik programlara devam eden veya gelecek eğitim-öğretim döneminde akademik programlarından birinde öğrenim görmek isteyen gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor.

YABO’nun uzman kadrosu eğitim görmek isteyen gençlere bilgi veriyor

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın, "hayalimdeki proje" dediği YABO’nun uzman kadrosu, yurt dışındaki eğitim olanaklarını araştırarak, yabancı ülkelerde eğitim görmek isteyen öğrencilerin şartlarına en uygun ülke ve okulu belirliyor. Ekip, eğitim programına başvuru sürecinde gerekli evrakların hazırlanması ve işlemlerin takibi sürecinde de öğrencilere destek oluyor. Gençleri yurt dışındaki eğitim olanakları hakkında bilgilendiren YABO ekibi, öğrencilerin farklı bir ülkede yaşayacakları her türlü problemde destek olmak için hazır bulunuyor.

Randevu sistemi ile çalışan ve her danışan için özel bir araştırma yapan YABO’ya başvuran gençler, burs veya hibe programlarına uyumluluk sağlayamadıkları takdirde, okumak istedikleri bölüm doğrultusunda kendilerini geliştirmeleri için yönlendiriliyor ve bir sonraki dönem bursların koşullarına uygun bir hale gelmeleri için destekleniyor.

Gaziemir Belediyesi Dış İlişkiler Birimi bünyesinde faaliyet gösteren YABO’dan danışmanlık hizmeti almak isteyenlerin, 0 232 999 0251

