YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Yurt dışında eğitim görmek isteyenler YABO ile hayallerine bir adım daha yaklaşıyor

Yurt dışında eğitim görmek isteyenler YABO ile hayallerine bir adım daha yaklaşıyor

19.01.2021 17:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de, lisans, yüksek lisans, doktora ve yabancı dil programlarında yurt dışında eğitim görmek isteyen; ancak maddi zorluklar sebebiyle bu hayalini gerçekleştiremeyen gençler, Yurt Dışı Akademik Burs Ofisi (YABO) ile hayallerine bir adım daha yaklaşırken, YABO online hizmet vermeye başladı.

İzmir’de, lisans, yüksek lisans, doktora ve yabancı dil programlarında yurt dışında eğitim görmek isteyen; ancak maddi zorluklar sebebiyle bu hayalini gerçekleştiremeyen gençler, Yurt Dışı Akademik Burs Ofisi (YABO) ile hayallerine bir adım daha yaklaşırken, YABO online hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda YABO’nun uzman kadrosu, yurt dışında akademik programlarından birinde öğrenim görmek isteyen gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor.
20 Ağustos 2019 tarihinde çalışmalarına başlayan Yurt Dışı Akademik Burs Ofisi (YABO), Gaziemirli ve İzmirli gençleri yurt dışındaki burs ve eğitim olanakları ile buluşturmaya hız kesmeden devam ediyor. Lisans, yüksek lisans, doktora ve yabancı dil programlarında eğitim görmek isteyen; ancak maddi zorluklar sebebiyle bu hayalini gerçekleştiremeyen gençler, YABO ile hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. YABO, yurt dışında akademik programlara devam eden veya gelecek eğitim-öğretim döneminde akademik programlarından birinde öğrenim görmek isteyen gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor.

YABO’nun uzman kadrosu eğitim görmek isteyen gençlere bilgi veriyor
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın, "hayalimdeki proje" dediği YABO’nun uzman kadrosu, yurt dışındaki eğitim olanaklarını araştırarak, yabancı ülkelerde eğitim görmek isteyen öğrencilerin şartlarına en uygun ülke ve okulu belirliyor. Ekip, eğitim programına başvuru sürecinde gerekli evrakların hazırlanması ve işlemlerin takibi sürecinde de öğrencilere destek oluyor. Gençleri yurt dışındaki eğitim olanakları hakkında bilgilendiren YABO ekibi, öğrencilerin farklı bir ülkede yaşayacakları her türlü problemde destek olmak için hazır bulunuyor.
Randevu sistemi ile çalışan ve her danışan için özel bir araştırma yapan YABO’ya başvuran gençler, burs veya hibe programlarına uyumluluk sağlayamadıkları takdirde, okumak istedikleri bölüm doğrultusunda kendilerini geliştirmeleri için yönlendiriliyor ve bir sonraki dönem bursların koşullarına uygun bir hale gelmeleri için destekleniyor.
Gaziemir Belediyesi Dış İlişkiler Birimi bünyesinde faaliyet gösteren YABO’dan danışmanlık hizmeti almak isteyenlerin, 0 232 999 0251

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

İzmir Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:53
Sabah
08:19
Öğle
13:27
İkindi
16:03
Akşam
18:25
Yatsı
19:46

İzmir Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Deva Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Feyza Eczanesi
Balcova
Gaye Eczanesi
Balcova
Büyük Eczanesi
Bayindir
Nazlıdeniz Eczanesi
Bayrakli
Nuray Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

İzmir’deki sivil toplum kuruluşları Filistinli mülteciler için harekete geçti

İzmir’deki sivil toplum kuruluşları Filistinli mülteciler için harekete geçti

İzmir'de 54 bin 533 sağlık çalışanına Kovid-19 aşısı uygulandı

İzmir'de 54 bin 533 sağlık çalışanına Kovid-19 aşısı uygulandı

İzmir'de 54 bin 533 sağlık çalışanına Kovid-19 aşısı uygulandı

İzmir'de 54 bin 533 sağlık çalışanına Kovid-19 aşısı uygulandı

İzmir merkezli terör operasyonu

İzmir merkezli terör operasyonu

Çiğli Belediyesinden çevre dostu enerji tasarrufu

Çiğli Belediyesinden çevre dostu enerji tasarrufu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.