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Yurt dışındaki Türk gençleri YTB'nin "Telve" dergisinde hikayelerini kaleme alıyor

06.02.2021 11:04 | Son Güncelleme:
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Türk diaspora düşüncesi ve edebiyatına yeni bir soluk getirilmesi amacıyla yayımlanan dergi ile yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ana dil konusundaki yeteneklerinin artırılması ve kültürel birikimlerinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor - Gençlerin kendi sorunlarını, beklenti, heyecan, duygu ve hikayelerini Türkiye ve diaspora ile paylaşma imkanı sunan dergi, gençler için bir okul olma özelliğini taşıyor - YTB Başkanı Abdullah Eren: - "Kültür ve sanat alanlarında, bilhassa edebiyatta gelecek vadeden yurt dışındaki gençlerimizin büyük bir fedakarlıkla yayımladıkları Telve dergisi, diaspora yazınımızı güçlendirecek, aramızdaki sınırları kaldırarak bizi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızı bir araya getirecek"

SEFA ŞAHİN - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ana dil konusundaki yeteneklerinin artırılması ve kültürel birikimlerinin ortaya çıkarılması için yayımlanan "Telve" dergisiyle Türk diaspora düşüncesi ve edebiyatına yeni bir soluk getirildi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, YTB tarafından Mayıs 2020'de dil, düşünce ve edebiyat dergisi olma özelliğiyle yayım hayatına başlayan "Telve" dergisinde, "Şehirlerin Dili", "Türkçe'nin Etrafında" ve "Edebiyat Muhitleri" dosya konuları ele alındı.

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ana dil konusundaki yetkinliklerini ve ifade kabiliyetlerini artırmak, kültürel birikimlerini ortaya çıkarmak amacıyla yayımlanan dergi, Türk diaspora edebiyatı alanına yeni açılımlar kazandırmayı ve yurt dışında yaşayan vatandaşların kaleme aldığı Türkçe edebi eserlerin çeşitlenmesini teşvik ediyor.

Yurt dışındaki Türk gençlerinin görev alabildiği bir okul olma özelliğini taşıyan dergi, gençlerin kendi sorunlarını, beklenti, heyecan, duygu ve hikayelerini Türkiye ve diaspora ile paylaşma imkanı sunuyor.

- "Türk diasporasının her alanda başarıyla mesafe kat etmesi herkes için önem taşıyor"

YTB Başkanı Abdullah Eren, derginin ilk sayısında yer alan yazısında, bugün dünya genelinde 7 milyona ulaşmak üzere olan Türk diasporasının her alanda başarıyla mesafe kat etmesinin herkes için önem taşıdığını belirtti.

Bu başarıların, Türk diasporasının güçlenmesine katkı sunduğu gibi ev sahibi ülkeler ve dünya kamuoyunun da yurt dışındaki Türk toplumuna bakışını etkilediğini aktaran Eren, böylece kimlik ve kültürünü koruyup anavatanla bağlarını sıkılaştıran diasporanın Türkiye'nin uluslararası bağlamdaki mevcudiyetini güçlendirdiğini vurguladı.

Güçlü diasporanın olmazsa olmaz unsurlarından ilki ve en önemlisini ana dildeki hakimiyetin oluşturduğunun altını çizen Eren, şunları kaydetti:

"Ana dillerini dört başı mamur biçimde idrak eden ve onu kendisini geliştirme ve ifade etme noktasında çok önemli bir enstrüman olarak kullanan diasporadaki gençlerimiz hem kendi toplumlarına hem ev sahibi ülkelere hem de anavatana faydalı, çok kıymetli işlere imza atmayı sürdürüyor. Kültür ve sanat alanlarında, bilhassa edebiyatta gelecek vadeden yurt dışındaki gençlerimizin büyük bir fedakarlıkla yayımladıkları Telve dergisi, diaspora yazınımızı güçlendirecek, aramızdaki sınırları kaldırarak bizi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızı bir araya getirecektir. Öyle temenni ederim ki Telve, genç, güçlü ve donanımlı yazarların yetişmesinde başat rol oynasın ve kendi ekolünü oluşturarak edebiyat dünyamıza yeni bir soluk getirsin."

Editörlerden Elif Neslihan Güney de çalışma kapsamında Türk sanatçı ve yazar adaylarının yeteneklerinin gün yüzüne çıkarılmasının hedeflendiğini anlattı.

Güney, "Dergi yayımlama nedenlerimizden bir başkası da Türkçenin Avrupa'da iletişim, edebiyat ve sanat dili olarak önemli bir yer tutmasını sağlamaktır. Ülke kısıtlaması yapmadan Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yurt dışında yaşayan Türklerin bulunduğu her ülke ve coğrafyaya hitap eden bir dergi olmayı düşünüyoruz. Böylelikle bu ülkelerde yaşayanların birbirleri arasında edebiyat, düşünce ve sanat aracılığıyla bir iletişim ve yakınlık kurmalarını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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