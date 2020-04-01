YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Yurt dışındaki Vodafone’lular çağrı merkezine ücretsiz erişecek

Yurt dışındaki Vodafone’lular çağrı merkezine ücretsiz erişecek

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.04.2020 11:51 | Son Güncelleme

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: - "Vodafone olarak tüm kaynaklarımızı seferber etmiş durumdayız. Bu dönemde, sadece yurt içindeki değil yurt dışındaki müşterilerimiz için de bazı kolaylıklar sunuyoruz"

İSTANBUL (AA) – Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone olarak tüm kaynaklarını seferber etmiş durumda olduklarını belirterek, “Bu dönemde, sadece yurt içindeki değil yurt dışındaki müşterilerimiz için de bazı kolaylıklar sunuyoruz. Bu müşterilerimiz, Vodafone Çağrı Merkezi’ne ulaşmak istediklerinde KIRMIZI yazıp 00905427048000’e ücretsiz SMS yollayabiliyor. Biz de onları geri arıyoruz. Ayrıca bu müşterilerimiz, konsolosluk numaralarını ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi’ni de ücretsiz arayabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Vodafone, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sunduğu hizmetlere bir yenisini ekleyerek daha önce 23 Vodafone ülkesi için geçerli olan “Kırmızı Servisi”nin kapsamını tüm dünya ülkeleri dahil olacak şekilde genişletti.

Vodafone’dan yapılan açıklamaya göre, yurt dışında bulunan tüm bireysel ve kurumsal Vodafone müşterileri, KIRMIZI yazıp 00905427048000’e ücretsiz SMS atıyor ve Vodafone Çağrı Merkezi tarafından ücretsiz olarak aranıyorlar. Böylelikle Vodafone aboneleri yurt dışındayken de Vodafone’dan kesintisiz hizmet almaya devam ediyor. Yurt dışındaki Vodafone müşterileri ayrıca, konsolosluk numaralarını ve Dışişleri Bakanlığı’na ait 00903122922929 numaralı Konsolosluk Çağrı Merkezi’ni de ücretsiz arayabiliyor.

- “Bu süreçte hepimize önemli görevler düşüyor”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, tüm dünyada olağanüstü bir dönemden geçildiğine dikkat çekerek, toplum olarak birlikte hareket edilmesi, her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olunması, empati kurulması, herkesin birbirine yardım etmesi ve destek vermesi gereken bir dönemde olunduğunu ifade etti.

Aksoy, devletin aldığı tedbirlere uyulması ve bu tedbirleri destekleyen ek çabalar içinde olunmasının önemli olduğunu belirterek, “Bu süreçte hepimize önemli görevler düşüyor. Vodafone olarak biz de tüm kaynaklarımızı seferber etmiş durumdayız. Bu dönemde, sadece yurt içindeki değil yurt dışındaki müşterilerimiz için de bazı kolaylıklar sunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadıKoronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Ak Partili Yavuz’dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ eleştirilerine belgeli cevap

Ak Partili Yavuz’dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ eleştirilerine belgeli cevap

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
05:13
Sabah
06:40
Öğle
13:13
İkindi
16:47
Akşam
19:36
Yatsı
20:57

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Başsavcı Vekili Fikret Seçen, Dosyaları Devretti

Başsavcı Vekili Fikret Seçen, Dosyaları Devretti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.