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Yurt dışından getirilen Türk vatandaşlarının Kocaeli'de öğrenci yurtlarına yerleştirilmesi

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.04.2020 14:39 | Son Güncelleme

Kocaeli Valiliği, yurt dışından uçakla İstanbul'a getirilen 443 Türk vatandaşı ile kentteki limanlara gelen gemilerden inen 62 Türk gemi adamının, koronavirüs önlemleri kapsamında öğrenci yurtlarında konaklamalarının sağlandığını bildirdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valiliği, İngiltere ve Libya'dan kente getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yurtlara yerleştirilen 443 Türk vatandaşı ile kentteki limanlara gelen gemilerden inen 62 Türk gemi adamının, 14 günlük gözetim süresince ihtiyaçlarının Valilik koordinasyonunda ilgili kurumlar tarafından karşılanacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yurt dışına geçici olarak kısa süreliğine giden veya yabancı ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve yurda dönmek isteyen vatandaşlardan Büyükelçiliğe başvuranların Türkiye'ye dönüşlerinin karar altına alındığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tedbirleri doğrultusunda Libya'dan 101, İngiltere'den 342 Türk vatandaşı ile kentte bulunan limanlara gelen gemilerden inen 62 gemi adamının dün Kocaeli'ye getirildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Sağlık kontrollerinin ardından önceden boşaltılan ve dezenfekte edilen Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İzmit İlçesindeki Şerife Gelin Yurdu'nda 265 kişi, Gazi Süleyman Paşa Yurdu'nda 178 kişi ile kentte bulunan limanlara gelen gemilerden inen 62 gemi adamı olmak üzere toplamda 505 vatandaşımız 14 gün süreyle gözetim altına alınarak, konaklanmaları sağlanmıştır.

Bu süre boyunca yurt binasında ve çevresinde önlemler titizlikle alınmış olup vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları Valiliğimizin koordinasyonunda ilgili kurumlarımızın iş birliği içerisinde karşılanmaktadır. Yurtta kalan misafir vatandaşlarımızın takipleri uzman sağlık personeli tarafından yapılmakta, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyolog ve psikologlar tarafından da destek hizmeti sunulmaktadır. Yurt dışı temaslı vatandaşların 14 gün süreyle izole edilmesi ülkemizde tedbir amaçlı uygulanan bir zorunluluk olup, vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir."

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505 kişi Karantina/Gözetim tedbiri Kocaeli Valiliği

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