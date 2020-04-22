Yurt dışından getirilen Türk vatandaşlarının Kocaeli'de öğrenci yurtlarına yerleştirilmesi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valiliği, İngiltere ve Libya'dan kente getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yurtlara yerleştirilen 443 Türk vatandaşı ile kentteki limanlara gelen gemilerden inen 62 Türk gemi adamının, 14 günlük gözetim süresince ihtiyaçlarının Valilik koordinasyonunda ilgili kurumlar tarafından karşılanacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yurt dışına geçici olarak kısa süreliğine giden veya yabancı ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve yurda dönmek isteyen vatandaşlardan Büyükelçiliğe başvuranların Türkiye'ye dönüşlerinin karar altına alındığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tedbirleri doğrultusunda Libya'dan 101, İngiltere'den 342 Türk vatandaşı ile kentte bulunan limanlara gelen gemilerden inen 62 gemi adamının dün Kocaeli'ye getirildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Sağlık kontrollerinin ardından önceden boşaltılan ve dezenfekte edilen Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İzmit İlçesindeki Şerife Gelin Yurdu'nda 265 kişi, Gazi Süleyman Paşa Yurdu'nda 178 kişi ile kentte bulunan limanlara gelen gemilerden inen 62 gemi adamı olmak üzere toplamda 505 vatandaşımız 14 gün süreyle gözetim altına alınarak, konaklanmaları sağlanmıştır.