Yurt dışından sahte belgelerle getirdikleri lüks araçları satan suç örgütüne operasyon

MARDİN (AA) - Mardin merkezli 5 ilde yurt dışından lüks araçları sahte belgelerle Türkiye'ye getiren ve sahte evrakla tescil işlemleri yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yurt dışından lüks araçları sahte belgelerle yurda sokan ve sahte evrakla tescil işlemleri yaptırıp milyonlarca lira vergi kaybına neden olan suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

Mardin, Diyarbakır, İstanbul, Ankara ve Batman'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda S.M, C.M, E.G, M.S.D, H.M.E, E.İ, K.A. ve H.S. gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında çok sayıda lüks araca el konuldu.

