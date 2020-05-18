Yurt Müdürü Çöloğlu’ndan örnek davranış

Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesi erkek pansiyonu yurt müdürü, örnek bir davranışa imza atarak korona virüs salgını döneminde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerinin kitap ve doküman ihtiyaçlarını karşılıyor.

Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesi erkek pansiyonu Yurt Müdürü Fatih Çöloğlu, pandemi döneminde öğrencilerini yalnız bırakmadı. Öğrencilerin eğitim koçluğunu da üstlenen Çöloğlu, kendi imkanları ile öğrencilerinin üniversiteye hazırlık çalışmaları kapsamındaki kitap ve doküman ihtiyacını karşılıyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 20 yaş altı öğrencilerin kitap ve dokümanlarını evlerine götürerek mağduriyetlerini gideren Çöloğlu, Karabük Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinde de görev alıyor. Yurt müdürünün bu davranışı çevresi tarafından takdirle karşılanıyor.

