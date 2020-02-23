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Yurt öğrencileri Çambaşı Yaylası’nda doğayla buluştu

ORDU HABERLERİ  | 23.02.2020 14:35 | Son Güncelleme

Ordu’da yurtlarda kalan yaklaşık 850 öğrenci, Çambaşı Yaylası’nda doğayla buluştu.Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle, Ordu Gençlik ve İl Müdürlüğü organizasyonunda yurtlardaki üniversite öğrencilerinin katılımıyla Çambaşı Kayak Tesisleri gezisi ve doğa yürüyüşü düzenlendi.

Ordu’da yurtlarda kalan yaklaşık 850 öğrenci, Çambaşı Yaylası’nda doğayla buluştu.
Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle, Ordu Gençlik ve İl Müdürlüğü organizasyonunda yurtlardaki üniversite öğrencilerinin katılımıyla Çambaşı Kayak Tesisleri gezisi ve doğa yürüyüşü düzenlendi. Tesislerde Türk bayrağı açılarak İstiklal Marşı okunmasıyla başlanan etkinlik kapsamında öğrenciler, karda kızak yapma fırsatı buldu. Telesiyeje binerek doğayı seyreden öğrenciler, müzik eşliğinde horon oynayarak eğlendi. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında kalan yaklaşık 850 öğrenci, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda doyasıya eğlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, bakanlık tarafından yurtlarda kalan öğrenciler için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlendiğini belirterek, “Öğrencilerimizin talebi üzerine bu organizasyonu gerçekleştirdik. Dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve bakanlık yöneticilerine teşekkür ederim” dedi.

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