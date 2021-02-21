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Yurtdışından gelen uçaktaki yabancı uyruklu yolcudan uyuşturucu çıktı

21.02.2021 14:13 | Son Güncelleme:
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Yurtdışından gelen uçaktaki yabancı uyruklu yolcudan uyuşturucu çıktı

Denizli’nin Çardak ilçesinde bulunan havaalanına iniş yapan bir yurtdışı uçağında bulunan yabancı uyruklu yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı.

Denizli’nin Çardak ilçesinde bulunan havaalanına iniş yapan bir yurtdışı uçağında bulunan yabancı uyruklu yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Perşembe günü, Çardak Havalaanına yurtdışından gelen uçağın içerisinde yolcu konumunda bulunan yabancı uyruklu şüphelide uyuşturucu bulunduğu öğrenildi. Emniyet ekiplerinin aldığı istihbarı bilgi üzerine yolcu havaalanı içerisinde kontrol noktasında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üst araması ve ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Yurtdışından gelen uçaktaki yabancı uyruklu yolcudan uyuşturucu çıktı

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