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Yurtlar hazır hale getiriliyor

MALATYA HABERLERİ  | 12.06.2020 10:55 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (Covıd-19) salgını ile mücadele kapsamında vatandaşların yurt dışından geldikten sonra ilk 14 gün kaldıkları yurtlarda dezenfekte işlemleri yapıldı.Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da yurt dışından gelen vatandaşlar öğrenci yurtlarında 14 gün misafir edilmişti.Malatya yurtlarında karantina sonrası yapılan hazırlıklar ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, “Battalgazi ve Eşref Bitlis Yurdumuzda 14 günlük süreçlerle yurtlarımızda karantinada kalan vatandaşların misafir edilmesinin ardından kademeli olarak yeni normalleşme sürecinin başlaması ile yurtlarımız öğrencilerimiz için hazır hale getiriliyor.

Yeni tip korona virüs (Covıd-19) salgını ile mücadele kapsamında vatandaşların yurt dışından geldikten sonra ilk 14 gün kaldıkları yurtlarda dezenfekte işlemleri yapıldı.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da yurt dışından gelen vatandaşlar öğrenci yurtlarında 14 gün misafir edilmişti.
Malatya yurtlarında karantina sonrası yapılan hazırlıklar ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, “Battalgazi ve Eşref Bitlis Yurdumuzda 14 günlük süreçlerle yurtlarımızda karantinada kalan vatandaşların misafir edilmesinin ardından kademeli olarak yeni normalleşme sürecinin başlaması ile yurtlarımız öğrencilerimiz için hazır hale getiriliyor. Bu kapsamda yeni eğitim öğretim süreci öncesi yurttaki, yatak, masa, pencere kulpları, kapı, koridor, tuvalet ve diğer tüm mekanlar baştan aşağıya en ince ayrıntısına kadar dezenfekte edilerek öğrencilerimiz için hazır hale getiriliyor’’ dedi.

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