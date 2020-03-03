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Yurtlarda kalan öğrencilerden Mehmetçiğe destek

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.03.2020 09:43 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler İdlib’de Şehit olan kahraman Mehmetçiği anarak, Bahar Kalkanı harekatında ordunun ve devletin yanında olduğunu gösterdi.Seyyid Burhaneddin Yurt Müdürlüğü öğrencileri İdlib’de şehit olan kahraman askerler için saygı duruşunda bulunup İstiklal marşı okuduktan sonra, gıyabi cenaze namazı kılarak dualar ettiler.Hunat Hatun Yurdunda barınan öğrenciler yurt ışıklarıyla "Vatan Sana Canım Feda" yazdılar ve yurt önünde Komando Marşı söyleyerek Bahar Kalkanı harekatında ordunun ve devletin her daim yanında olduğunu belirttiler.Melikgazi kız yurdu öğrencileri “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” sloganı ile İdlib’de Şehit olan kahraman Mehmetçiği andılar."Ol deyince olduran, gönülleri iman ile dolduran, Allah’a, Kuran’a, Peygamberlere, Bayrağa ve Silaha yemin olsun!

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler İdlib’de Şehit olan kahraman Mehmetçiği anarak, Bahar Kalkanı harekatında ordunun ve devletin yanında olduğunu gösterdi.
Seyyid Burhaneddin Yurt Müdürlüğü öğrencileri İdlib’de şehit olan kahraman askerler için saygı duruşunda bulunup İstiklal marşı okuduktan sonra, gıyabi cenaze namazı kılarak dualar ettiler.
Hunat Hatun Yurdunda barınan öğrenciler yurt ışıklarıyla "Vatan Sana Canım Feda" yazdılar ve yurt önünde Komando Marşı söyleyerek Bahar Kalkanı harekatında ordunun ve devletin her daim yanında olduğunu belirttiler.
Melikgazi kız yurdu öğrencileri “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” sloganı ile İdlib’de Şehit olan kahraman Mehmetçiği andılar.
"Ol deyince olduran, gönülleri iman ile dolduran, Allah’a, Kuran’a, Peygamberlere, Bayrağa ve Silaha yemin olsun! Şehitlerim Rahat Uyusun, Gazilerim Emin Olsun. İntikam! İntikam! İntikam Daim Olsun! Unutursak Kanımız Kurusun, Allah Türkü Korusun. Amin!" Şiirini okuyan Develi Kız Yurdu Öğrencileri Mehmetçiğe destek verdi.

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