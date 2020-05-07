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Yurtlarda karantinası biten vatandaşlar geriye memnuniyet dolu notlar bıraktı

BAYBURT HABERLERİ  | 07.05.2020 13:52 | Son Güncelleme

Yurtlarda karantinası biten vatandaşlar geriye memnuniyet dolu notlar bıraktı

Moldova ile Almanya'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yerleştirildikleri Bayburt'taki yurtta 14 günlük karantinanın ardından evlerine gönderilen vatandaşlar, odalara duygu dolu notlar bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Moldova ile Almanya'dan getirilen 2'si bebek 138 kişi, karantina sürecinin ardından memleketlerine uğurlandı.

Bayburt Üniversitesi yerleşkesindeki, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sultan Fahriye Kız Yurdu'nda geçirdikleri süre boyunca en iyi şekilde ağırlanan vatandaşlar, duygularını ve sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti yazdıkları kağıtları kaldıkları odalara bıraktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her noktasından vatandaşları yurtlarda misafir ettiklerini belirtti.

Köse, "Yurt dışından gelen 138 vatandaşımız sağlıklı şekilde teslim alındı. Karantina süresince vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacı ve kişisel bakımları karşılanarak, Türkiye'nin en küçük illerinden Bayburt'ta büyük bir misafirperverlikle memleketlerine uğurlandı." dedi.

Vatandaşların odalarına bıraktıkları notları topladığını ifade eden Köse, notlarda çok güzel ve duygulandıran ifadelerin yer aldığını söyledi.

- "Yurt odaları bizzat evimiz gibi yuvamız oldu"

Vatandaşların yazdıkları notlarda, imkanların sağlanmasında katkıları olan başta Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakan ve kurum müdürlüklerine teşekkür ettiğini anlatan Köse, şunları kaydetti:

"Vatandaşların notlarında, Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir ülke hazırladığı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na kendilerini standartları yüksek yurtlarda misafir ettiği için teşekkürleri yer alıyor. Vatandaşların 'Yurt odaları evimiz gibi, yuvamız oldu, 14 gün boyunca yurt bize evimizi aratmadı.' diye ifadeleri var. Notlarda, vatandaşlarımız her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını yazmış."

Köse, özellikle bir misafirlerinin önemli bir beyanı olduğunu anlatarak, "Yaşlı olduğu için ilk geldiğinde yurt imkanlarında oruç tutamayacağını söylemişti. Vatandaşımız bizlere, yurtlarda hizmet ve misafirperverliğin üst düzeyde olduğunu ve evlerini aratmadığını görünce oruç tutmaya başladığını ifade etti." diye konuştu.

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