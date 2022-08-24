Yurtlardaki ücretsiz konaklamadan yararlanıp tatil yapan gençler Adıyaman turunda

ORHAN PEHLÜL - Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında 18-30 yaş arası gençler için uygulamaya konulan ücretsiz konaklama imkanından faydalanan öğrenciler, Adıyaman'ı gezdi.

Yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençler için 81 ilde seçilen KYK yurtlarındaki ücretsiz konaklama imkanı ilgi görüyor.

Kendileri için özel olarak hazırlanan Veysel Karani ile Savfan Yurdu'na gelen ve burada görevli personel tarafından karşılanan gençler, odalarına yerleşti.

Konaklama imkanından faydalanan gençlerden Yahya Yılmaz, AA muhabirine, Gaziantep'ten geldiğini söyledi.

Kentin tarihi ve turistik mekanlarını görmek için geldiğini belirten Yılmaz, "5 günlük konaklamak için geldim, burada arkadaşlarım da var. Kendileriyle kenti gezeceğim. Buradan sonra da başka bir ile giderek, orayı tanıma fırsatı bulacağım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu proje için teşekkür ederim." dedi.

Gaziantep'ten gelen Aynur Türkmen de bir sonraki durağının da civar iller olacağını aktardı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Türkmen, "Çok memnun kaldım. Kentin tarihi yerlerini gezdim, yurtlarda ücretiz kalıyoruz, konaklamamız 3 günden 5 güne çıkarıldı. Buradan sonra başka bir şehre gideceğim." diye konuştu.

- "Gençlerimizin yoğun ilgisini görmekteyiz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş de projenin öneminden bahsetti.

Öğrencileri yurtlarda misafir etmenin kendilerini de sevindirdiğini belirten Keleş, şunları kaydetti:

"Seyahat sever projesi kapsamında gençlerimizin yoğun ilgisini görmekteyiz. Onları burada kendi evlerindeki gibi misafir ediyoruz. Bu kapsamda gençlerimize yakın ilgi ve hassasiyetle yaklaşıyoruz. Özellikle geldikleri şehirlerde ya da ilimizdeki tarihi turistik yerlerle ilgili çok güzel bilgiler ve anılarla ayrılmalarına neden olabilecek ev sahipliği yapıyoruz."

