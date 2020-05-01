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Yurtta karantinadaki vatandaşlardan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması

DENİZLİ HABERLERİ  | 01.05.2020 14:36 | Son Güncelleme

Yurtta karantinadaki vatandaşlardan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması

DENİZLİ (AA) - Hollanda'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilerek Denizli'de gözetim altında tutulan Türk vatandaşları, yerleştirildikleri yurtta görev yapanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü alkışlarla kutladı.

Hollanda'dan 22 Nisan'da Türkiye'ye getirilen ve Prof. Dr. Cevat Akşit Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan 349 Türk vatandaşı, yurt penceresine çıkarak, bina ve önünde görev yapan sağlık, polis, güvenlik ve yurt personelini alkışladı.

Vatandaşlara, görevliler de alkışlarıyla karşılık verdi.

- Karantinadaki ilgiden memnunlar

Öte yandan, yurtta karantinada olanlardan Şükrü Demir, kendileriyle çok güzel ilgilenildiğini, sahur ve iftar yemeklerinin getirildiğini, günde iki kez ateşlerinin ölçüldüğünü, sürekli ihtiyaçlarının sorulduğunu anlattı.

Türkiye dışında hiçbir devletin vatandaşlarıyla bu kadar ilgilenmediğini ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Orada diyelim biz hastalanıyoruz. Aile hekimimize telefon açıyoruz, durumu izah ediyoruz. 'İlaç için ve evinizde kalın.' diyorlar. Ama bizim devletimiz böyle değil. Özel uçakla alıp buraya getiriyorlar. İki hafta boyunca en güzel şekilde bizlere hizmet veriyorlar. Bir anons verildi 'Haftaya çarşamba günü evinize otobüslerle ücretsiz bırakılacaksınız.' diye. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızdan Allah razı olsun. Gerçekten büyük bir devletiz."

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Canan Eczanesi
Merkezefendi
Ercan Eczanesi
Merkezefendi
Ezgi Eczanesi
Merkezefendi
Pamukkale Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Bilge Eczanesi
Pamukkale
Demiroğlu Eczanesi
Pamukkale
Doğal Eczanesi
Pamukkale
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