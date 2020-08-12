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Yürüme yetisi olmayan gence akülü araba hediye edildi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 12.08.2020 09:04 | Son Güncelleme

5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrasında tekerlekli sandalyeye mahkûm olan gence akülü araba hediye edildi.16 yaşındaki Sinan Ç., 5 yıl önce Ankara’da trafik kazası geçirdi.

Yürüme yetisi olmayan gence akülü araba hediye edildi

5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrasında tekerlekli sandalyeye mahkûm olan gence akülü araba hediye edildi.
16 yaşındaki Sinan Ç., 5 yıl önce Ankara’da trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası yürüme yetisini kaybeden genç adam hayatını tekerlekli sandalyeyle sürdürdü.
Erzincan merkeze bağlı Yalınca köyünde anne ve babası ile 5 kardeşiyle birlikte 70 metrekarelik bir evde yaşayan Sinan’a akülü araba alınabilmesi için bir kampanya başlatıldı.
Kampanya sonunda toplanan 8 bin lirayla Sinan’a akülü araba alındı. Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, akülü arabayı gence teslim etti.

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