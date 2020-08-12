Yürüme yetisi olmayan gence akülü araba hediye edildi

5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrasında tekerlekli sandalyeye mahkûm olan gence akülü araba hediye edildi.

16 yaşındaki Sinan Ç., 5 yıl önce Ankara’da trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası yürüme yetisini kaybeden genç adam hayatını tekerlekli sandalyeyle sürdürdü.

Erzincan merkeze bağlı Yalınca köyünde anne ve babası ile 5 kardeşiyle birlikte 70 metrekarelik bir evde yaşayan Sinan’a akülü araba alınabilmesi için bir kampanya başlatıldı.

Kampanya sonunda toplanan 8 bin lirayla Sinan’a akülü araba alındı. Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, akülü arabayı gence teslim etti.

