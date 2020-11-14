Yürüyemeyen "Cino"yu sevginin gücü ayağa kaldırdı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir fabrikada çalışan Abdulmenaf Çelik, yaptığı yürüteçle tedavisine destek verdiği köpeğin yeniden yürümesinin mutluluğunu yaşıyor.

Abdulmenaf Çelik, çalıştığı fabrikadan arda kalan zamanında çeşitli nedenlerle yürüyemeyen hayvanları yaptığı yürüteçlerle ayağa kaldırıyor.

Felçli ya da yürüyemeyen kedi ve köpekler için çeşitli malzemeler kullanarak yürüteçler yapan Çelik, yaraları nedeniyle yürüyemeyen 14 yaşındaki "Cino"ya da bir yürüteç yaptı.

Yürüteç ve uygulanan tedavisiyle yeniden yürüyen köpeğin hayata tutunması, kendisini sahiplenen ve tedavi eden veteriner Fatih Koyuncu ile Çelik'i mutlu etti.

- "Hayvanlara destek olmaktan mutluyum"

Çelik AA muhabirine, Cino'ya yürüteç yapılması için kendisine ulaşıldığını, İstanbul'daki bir sitenin sakinlerinin köpeğin ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

Cino'nun hiç hareket edemediğini, yatar pozisyonda olduğunu anlatan Çelik, "Bu nedenle hayvanda derin yaralar oluşmuştu. Cino'nun adım atacak hali yoktu. Yürüteci yaptıktan sonra Cino'nun yaraları iyileşmeye başladı. Bir iki adım atmaya başladı. Cino, bu sürece gelinceye kadar artık yürümeye başladı. Cino yürüteç olmadan hayatına devam ediyor. Yaraları da geçmiş gibi." diye konuştu.