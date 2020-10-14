Yürüyen merdivenlerin periyodik bakımı başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli geneli üst geçitlerde bulunan toplam 16 yürüyen merdivenin aylık periyodik bakımlarını yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan üst geçitler, kent içi ulaşımda vatandaşların kullanımı için büyük önem arz ediyor. Bu üst geçitlerde hizmet veren yürüyen merdivenler de vatandaşların ulaşım konforunu arttırıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde yürüyen merdiven ve asansörleri kullanabilmesi amacıyla Kocaeli genelindeki bütün ilçelerde yürüyen merdivenlerin periyodik bakımlarını yapıyor.

Yürüyen merdivenlerin modernizasyon kapsamında Turgut Özal, Adnan Menderes, Mimar Sinan ve Çayırova Üst geçitlerinde bulunan 16 adet yürüyen merdivenlerin vatandaşlara daha konforlu hizmet vermesi için bütün güvenlik donanımlarının ve mekanik aksamlarının yenilenmesi Büyükşehir Belediyesi tarafından planlandı. Bu kapsamda öncelikli olarak Turgut Özal Köprüsü kuzey yönü yürüyen merdivenleri perşembe günü tarihi itibariyle 15 gün kapalı kalacak. Buradaki işlemin ardından Mimar Sinan Köprüsü kuzey ve güney yönü yürüyen merdivenlerinin revizyonuna geçilecek.



