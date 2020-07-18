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Yürüyüş ve koşu parkuru zemininde tahribat

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 18.07.2020 14:14 | Son Güncelleme

Eskişehir Dede Korkut Parkı’ndaki yürüyüş ve koşu parkurunun zemininin bozulması nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, küçük bir çocuk ise bozuk yol nedeniyle dengesini kaybedip yere düştü.Eskişehir’in meşhur parklarından biri olan Dede Korkut Parkı’nda bulunan koşu ve yürüyüş yolunun zemininde bozulmalar meydana geldi.

Eskişehir Dede Korkut Parkı’ndaki yürüyüş ve koşu parkurunun zemininin bozulması nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, küçük bir çocuk ise bozuk yol nedeniyle dengesini kaybedip yere düştü.
Eskişehir’in meşhur parklarından biri olan Dede Korkut Parkı’nda bulunan koşu ve yürüyüş yolunun zemininde bozulmalar meydana geldi. Hafta sonunda spor yapmak ve yürümek için parkura çıkan vatandaşlar zeminin durumunda olumsuz etkilendi. Babasıyla birlikte scooter sürmek için parkın içerisindeki parkura çıkan küçük bir çocuk ise zemindeki dalgalanma ve yükseklik farkı nedeniyle takılarak düştü. Çevredeki vatandaşlar yetkililerden parkurun düzeltilmesini istedi.

Eskişehir Dede Korkut Parkı
2013 Eskişehir Kültür Başkenti Ajansı Kalıcı eserler kapsamında; Odunpazarı ilçe sınırları içerisinde bulunan alan çevre düzenlemesi yapılarak, spor yapılabilen ve çocuklar için eğlenceli vakit geçirilen bir park haline getirilmişti. 2014 yılı ocak ayında çalışmalarına başlanan Dede Korkut Parkı haziran ayında tamamlanarak hizmete açılmıştı.

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