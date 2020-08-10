Yürüyüş yaptığı sırada rastladığı karaca ile kurduğu dostluk takdir topladı

Hatay'da doğa sporlarıyla ilgilenen Ata Koşar, Amanos Dağları'nda yürüyüş yaptığı sırada denk geldiği karaca ile kurduğu dostluğu sosyal medyada paylaşınca büyük beğeni aldı.

Sporcu Koşar'ın yanına, Amanoslar'da sabah sporu yaparken bir karaca geldi. Karacayı ürkütmemek için dikkatle yaklaşan Koşar, birlikte fotoğraf çekti.

Daha sonra peşinden ayrılmayan karaca ile videolar çekmeye başlayan Koşar, evine getirdiği hayvanı elleriyle besledi.

Bu eğlenceli dakikaları sosyal medyada paylaşan Koşar, birçok beğeni alarak takipçilerin takdirini topladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi yetkililerine de bilgi veren Koşar, karacayı bakımı yapılmak üzere görevlilere teslim etti.

Yetkililer, karacanın kontrolleri yapıldıktan sonra yeniden doğaya salınacağını bildirdi.

Ata Koşar, AA muhabirine, spor yapmak için dağda olduğunu, karacayı bir anda karşısında görünce çok şaşırdığını anlattı.

Hayvanın hiç ürkmeden kendisiyle hareket ettiğini aktaran Koşar, "Yanıma yaklaştı ve o andan itibaren asla peşimi bırakmadı. Yardıma ihtiyacı olduğu ve yardım istediği çok belliydi. Onu eve getirip besledim, daha sonra yetkililere teslim etti. Benim için çok güzel bir anı oldu." diye konuştu.

