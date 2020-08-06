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Yürüyüş yollarını kullanan motosikletliler cezalandırılıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.08.2020 15:43 | Son Güncelleme

Kocaeli’de zabıta ve polis ekiplerince yapılan denetimlerde şehir merkezindeki yürüyüş yollarına giren motosikletler cezalandırılıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İzmit şehir merkezi ve Yahya Kaptan’da yürüyüş yollarına ve kentteki yayaların bulunduğu yollara girerek vatandaşlarının can güvenliğini tehlikeye atan motosikletlerle ilgili denetim yaptı.

Yürüyüş yollarını kullanan motosikletliler cezalandırılıyor

Kocaeli’de zabıta ve polis ekiplerince yapılan denetimlerde şehir merkezindeki yürüyüş yollarına giren motosikletler cezalandırılıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İzmit şehir merkezi ve Yahya Kaptan’da yürüyüş yollarına ve kentteki yayaların bulunduğu yollara girerek vatandaşlarının can güvenliğini tehlikeye atan motosikletlerle ilgili denetim yaptı. Vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda yapılan denetimlerde bir günde yaklaşık 30 sürücüye cezai işlem uygulanarak uyarıda bulunuldu.

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İmsak
04:14
Sabah
05:55
Öğle
13:11
İkindi
17:03
Akşam
20:18
Yatsı
21:51

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Büyük Eczanesi
Golcuk
Yalın Eczanesi
Golcuk
Çağla Eczanesi
Cayirova
Gebeş Eczanesi
Kandira
Seyhan Eczanesi
Izmit
Lerzan Eczanesi
Derince
Temir Eczanesi
Kartepe
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