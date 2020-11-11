Yürüyüş yolunda 22 Çınar toprakla buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yürüyüş yolunda tehlike oluşturduğu için kaldırılan çınar ağaçların yerine yenilerini dikti.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nin hazırladığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan devrilme riski taşıyan tescilli çınar ağaçları Büyükşehir Belediyesince kaldırıldı. Yürüyüş yolunda kaldırılan 22 çınar ağacının yerine yenileri dikildi. Yürüyüş yolunda ilk çınar ağacının dikimini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın gerçekleştirdi. Çınar dikimi için Fevziye Camii önünde düzenlenen programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan, Balamir Gündoğdu ve vatandaşlar katıldı.

İlk çınarı toprakla buluşturan Büyükakın, “İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nin hazırladığı rapor doğrultusunda 22 çınarın devrilme tehlikesi olduğundan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla kaldırılması istenmişti. Bu işlemler tamamlandı. Alelacele fidan dikmek yerine çınar fidanlarının dikimi için en uygun zamanı bekledik. Gerekli tahlilleri yaptık ağaç dikme zamanı için Kasım ayı uygundu. Bizde bugün kaldırılan ağaçlarımızın yerine yeni Çınarlarımızı diktik. Yakmaya yıkmaya meraklılara inat biz şehrimizin yemyeşil bir hale getirmeyi hedefledik. Gri olan bu kenti yemyeşil bir şehre dönüştürdük. Bu zamana kadar 8.5 milyon ağacı toprakla buluşturduk. İnşallah bu diktiğimiz Çınarlar gelecek nesillerimize nefes aldıracak, gölge olacak. Burası çok daha güzel bir yer olacak” dedi.

Törende Başkan Büyükakın’ın ardından basın mensupları da ellerine aldıkları çınarları toprakla buluşturdu.

