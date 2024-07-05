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Yusuf Güney açıklamalarıyla yine şaşırttı! "İnsanları klonluyorlar" deyip Joe Biden üzerinden örnek verdi! O anlar gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.07.2024 17:00
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Geçtiğimiz yıllarda "Astral seyahatle Ay'a gittim, geldim" çıkışıyla gündem olan şarkıcı Yusuf Güney açıklamalarıyla yine şaşırttı. Buket Aydın'ın 'Raft' YouTube kanalına konuk olan ünlü şarkıcı bu defa "İnsanları klonluyorlar" deyip Biden üzerinden örnek verdi. Yusuf Güney'in bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yusuf Güney açıklamalarıyla yine şaşırttı! "İnsanları klonluyorlar" deyip Joe Biden üzerinden örnek verdi! O anlar gündem oldu

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Daha önce "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim" diyen Güney, bu defa Buket Aydın'ın programındaki açıklamalarıyla dikkat çekti.

Güney, Joe Biden üzerinden örnekler vererek insanların ölmeden önce DNA'larının alıp klonlandığını söyledi. Öldükten sonra ruhun geri geldiğini fakat insani duyguların olmadığını dile getirdi.

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'SİZ ÖLDÜKTEN SONRA...'

Güney; 'Şöyle ben Biden ile alakalı hep şunu söylüyorum ya bak klonlama tekniği diye bir şey var öyle bir teknoloji var. Klonlama siz mesela öldünüz ölmeden önce DNA kök sarmalından sizin DNA'nızı alıyorlar küçük bir tüpün içerisinde saklıyorlar. Siz öldükten bir yıl içerisinde geri getirebiliyorlar' dedi.

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Buket Aydın ise bu açıklamanın ardından 'Şuan ki garip garip hareketleri bunama değil yani? Başka bir şey var diyorsunuz bunun altında.' diye sordu.

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"BİR İNSAN BOŞU BOŞUNA BOŞLUKLA KONUŞMAZ"

Güney ise; 'Bazen görünmeyen şeylerle diyalog kuruyor acayip acayip hareketler bir şey yok orada bomboş görüyorsun ama bir insan boşu boşuna boşlukla konuşmaz bir şeyler görüyor ki konuşuyor. Bakın bizim görsel olaraktan gözlerimizle göreceğimiz frekans aralıkları bellidir. O frekans aralığının dışına çıktığın anda metafiziksel varlıklar başlıyor.' diye cevap verdi.

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Ünlü ismin bu açıklamaları kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada; 'Kafalar pırıl pırıl', 'Bende diyorum neden duygularım yok', 'Güzel bir bilim kurgu filmi konusu olabilir', 'çok abarttı artık' gibi yorumlar yapıldı.

Express


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Buket Aydın Yusuf Güney
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