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Yusuf Güney ’Arabesk’in Kralları’nı taklit etti

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.01.2020 16:49 | Son Güncelleme

Sanatçı Yusuf Güney Esenler’de düzenlenen "Müzikli Söyleşi" programında Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses’i taklit ederek seslendirdiği “Aşk-ı Virane” şarkısıyla sevenlerine keyifli dakikalar yaşattı.Yeni nesil pop müziğin başarılı temsilcilerinden Yusuf Güney, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği "Müzikli Söyleşi" programında sevenleriyle buluştu.

Sanatçı Yusuf Güney Esenler’de düzenlenen "Müzikli Söyleşi" programında Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses’i taklit ederek seslendirdiği “Aşk-ı Virane” şarkısıyla sevenlerine keyifli dakikalar yaşattı.
Yeni nesil pop müziğin başarılı temsilcilerinden Yusuf Güney, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği "Müzikli Söyleşi" programında sevenleriyle buluştu. Moderatörlüğünü Erdal Şahin’in üstlendiği program, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Rafet El Roman’la birlikte seslendirdiği “Aşk-ı Virane” şarkısını söyledikten sonra şarkının ilk çıktığı zamanlardaki bir anısını anlatan Güney, “Stüdyoda ‘Heder Oldum Aşkına’ şarkısının kayıtlarını alıyorum. Rafet abi bana baktı, ‘Yusuf, çok merak ediyorum bu şarkıyı benimle yapmasaydın, Türkiye’den hangi sanatçıyla yapmak isterdin?’ dedi. Ben de, ‘Valla ben arabeskçi bir adamım, çocukluğumdan beri arabesk dinliyorum. Ferdi Baba, Müslüm Baba, Orhan Baba, İbrahim ağabeyimizle büyüdüm. Bu şarkıyı olsa olsa dört büyüklerle söylemek isterdim.’ dedim. Rafet ağabey ‘Nasıl olurdu peki olsaydı?’ dedi. Ben de o zaman bu sesleri taklit etmiştim. Şimdi bir de sizin için seslendireyim.” diyerek Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses’i taklit ederek “Aşk-ı Virane” şarkısını söyledi.
Taklit yeteneğiyle izleyicilerin büyük beğenisini toplayan Güney, dillerden düşmeyen şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi. Programda Güney’in söylediği “Melekler Seni Bana Yazmış”, “Hadi Aşkım”, “Kirpiğin Kaşına Değdiği Zaman”, “Emri Olur”, “Unut Onu Kalbim” ve “Narin Yarim” gibi şarkı ve türkülere, konsere katılan binlerce kişi de eşlik ederek doyasıya eğlendi.

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