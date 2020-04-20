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Yusuf Kargın’ın adı parkta yaşatılacak

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.04.2020 11:28 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Seyitömer beldesinde 27 yıl, 7 dönem kesintisiz belediye başkanlığı yapan Yusuf Kargın’ın adı parkta yaşatılacak.Seyitömer Belediye Başkanı Halil Öztürk, yaptığı açıklamada, "Belediye yönetimi olarak, belediye garajımızı ve gençlik parkını yenileme ve düzenleme çalışmalarımızı başlattık.

Kütahya’nın Seyitömer beldesinde 27 yıl, 7 dönem kesintisiz belediye başkanlığı yapan Yusuf Kargın’ın adı parkta yaşatılacak.
Seyitömer Belediye Başkanı Halil Öztürk, yaptığı açıklamada, "Belediye yönetimi olarak, belediye garajımızı ve gençlik parkını yenileme ve düzenleme çalışmalarımızı başlattık. Eski araç garajımızda çatı yenileme boyasının yapılmasını bitirip araçların arka arkaya park ettiği, yangına karşı risk oluşturan büyük sorunlar yaşadığımız garajı daha düzenli hale getirerek modern bir belediye garajı yapacağız. Gençlik parkında da çalışmayan havuzu, havuzun bulunduğu yükseltiyi kaldırıp yeniden düzenleyeceğiz. Gençlik parkında boya yapılması, oturma yerlerinin yenilenmesi, ışıklandırma yapılması ve betonların kaplanması çalışmalarını yapacağız. Çalışmalar bittikten sonra beldemize 27 yıl 7 dönem belediye başkanı olarak hizmet etmiş saygı değer büyüğümüz Yusuf Kargın’ın ismini, belediye meclisinde karar alıp düzenleme yaptığımız parka ismini vererek yaşatacağız’’ dedi.

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