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Yusuf Yamanlar: "Turizm sektöründe süreç normalleşmeye başlıyor"

OSMANİYE HABERLERİ  | 20.05.2020 12:12 | Son Güncelleme

Turizmci Yusuf Yamanlar, turizm sektöründe sürecin normalleşmeye başladığını söyledi.Yamanlar, yaptığı açıklamada, korona virüs salgını sonrasında normalleşme sürecinin başlamasıyla, turizm sektöründe başlı başına çok büyük yapı taşlarının değişeceğini, bir çok normların yeniden yapılanacağını ve tüketicilerin alışkanlıklarının önemli derecede farklılık göstereceğini ifade etti.Yamanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığının, 28 Mayıs’tan sonra iç turizmde kuvvetli bir artış beklediklerini açıklamasıyla, tatilcilerin tatil planları için VİP araç kiralama ve transfer hizmetleri için rezervasyon kayıtlarına başladığını ifade etti.Hava ve kara yoluyla toplu taşımayla şehirlerarası ulaşıma, hala temkinli davranan tatil planı yapanların yardımına transfer araçları ve konforlu araçların yetiştiğini söyleyen Yamanlar, insanların kendilerini VİP araçlarla seyahat ettiğinde güvende hissettiğini, bu sayede akıllarında soru işareti olmadan yolculuk edebildiklerini kaydetti.Yusuf Yamanlar, VİP araç kiralayan ve transfer hizmeti alanların genel profilleri hakkında da şunları söyledi:"Aracı olmayan tatilciler için son zamanlarda moda olan araç kiralama, bu sene süreçten dolayı zirve yaptığı için genel bir araç bulamama içerisindeyiz.

Yusuf Yamanlar: "Turizm sektöründe süreç normalleşmeye başlıyor"

Turizmci Yusuf Yamanlar, turizm sektöründe sürecin normalleşmeye başladığını söyledi.
Yamanlar, yaptığı açıklamada, korona virüs salgını sonrasında normalleşme sürecinin başlamasıyla, turizm sektöründe başlı başına çok büyük yapı taşlarının değişeceğini, bir çok normların yeniden yapılanacağını ve tüketicilerin alışkanlıklarının önemli derecede farklılık göstereceğini ifade etti.
Yamanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığının, 28 Mayıs’tan sonra iç turizmde kuvvetli bir artış beklediklerini açıklamasıyla, tatilcilerin tatil planları için VİP araç kiralama ve transfer hizmetleri için rezervasyon kayıtlarına başladığını ifade etti.
Hava ve kara yoluyla toplu taşımayla şehirlerarası ulaşıma, hala temkinli davranan tatil planı yapanların yardımına transfer araçları ve konforlu araçların yetiştiğini söyleyen Yamanlar, insanların kendilerini VİP araçlarla seyahat ettiğinde güvende hissettiğini, bu sayede akıllarında soru işareti olmadan yolculuk edebildiklerini kaydetti.
Yusuf Yamanlar, VİP araç kiralayan ve transfer hizmeti alanların genel profilleri hakkında da şunları söyledi:
"Aracı olmayan tatilciler için son zamanlarda moda olan araç kiralama, bu sene süreçten dolayı zirve yaptığı için genel bir araç bulamama içerisindeyiz. Hatta transfer hizmetlerinin bile fazla mesai yapmasından ötürü, anında ulaşabilmek artık bir lüks. 3-5 kişilik aileler için ayrı ayrı bilet parası, gittikleri yerde toplu taşımada yaşayacağı sıkıntılar ve benzeri durumlardan dolayı araç kiralama daha mantıklı gelmektedir. Zaten bunun getirdiği güven hissi paha biçilemez. Araçlar konforlu olduğu için, kişiler kendilerini evinde gibi rahat hissedebiliyor. Dilediği zaman durabilme veya istediği rotaya devam edebilme, kendi dezenfekte normlarını uygulayabildikleri bir şekilde akıllarında hiçbir soru olmadan seyahat edebilmektedirler."
Bayramda 4 günlük kısıtlamanın çok yerinde bir karar olduğunu vurgulayan Yamanlar, "Pandemi sürecini çok iyi yönettiğimiz için, dünyada örnek bir tutum sergiledik ve bu özeni tüm turizm çalışanları olarak kendi sektörümüzde de devam ettireceğiz" diye konuştu.

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