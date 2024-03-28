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  4. Yusuf Yazıcı'dan büyük ters köşe! Herkes Galatasaray diyordu, Süper Lig devi ile anlaşma yakın

Yusuf Yazıcı'dan büyük ters köşe! Herkes Galatasaray diyordu, Süper Lig devi ile anlaşma yakın

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.03.2024 08:26
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Fransa kariyerini sezon sonunda noktalamaya hazırlanan milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın ismi Galatasaray ile anılırken herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Fransız devi Lille ile yeni sözleşme imzalamayacak olan Yusuf Yazıcı'nın ismi son günlerde Galatasaray ile anılırken, tecrübeli futbolcudan herkesi ters köşe yapan bir haber geldi.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ

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Hali hazırda kadroda bulunan birçok isim ile sözleşme yenilemeyecek olan Beşiktaş, milli yıldıza kancayı takarken Siyah-Beyazlılar'ın önümüzdeki günlerde temasa geçmesi bekleniyor.

SICAK BAKIYOR

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Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Yusuf Yazıcı'nın da Türkiye'den gelecek olan tekliflere de sıcak baktığı iddialar arasında.

KESENİN AĞZINI AÇACAK

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Beşiktaş'ın geçtiğimiz haftalarda adı Serie A ekipleri Napoli ve Lazio ile anılan Yusuf Yazıcı'ya iyi bir teklif yaparak kadrosuna katmak için kesenin ağzını açacağı belirtiliyor.

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