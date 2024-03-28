Yusuf Yazıcı'dan büyük ters köşe! Herkes Galatasaray diyordu, Süper Lig devi ile anlaşma yakın

Fransız devi Lille ile yeni sözleşme imzalamayacak olan Yusuf Yazıcı'nın ismi son günlerde Galatasaray ile anılırken, tecrübeli futbolcudan herkesi ters köşe yapan bir haber geldi.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ

Hali hazırda kadroda bulunan birçok isim ile sözleşme yenilemeyecek olan Beşiktaş, milli yıldıza kancayı takarken Siyah-Beyazlılar'ın önümüzdeki günlerde temasa geçmesi bekleniyor.

SICAK BAKIYOR

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Yusuf Yazıcı'nın da Türkiye'den gelecek olan tekliflere de sıcak baktığı iddialar arasında.

KESENİN AĞZINI AÇACAK

Beşiktaş'ın geçtiğimiz haftalarda adı Serie A ekipleri Napoli ve Lazio ile anılan Yusuf Yazıcı'ya iyi bir teklif yaparak kadrosuna katmak için kesenin ağzını açacağı belirtiliyor.





