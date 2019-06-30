Yusuf Yazıcı'nın keyfi yerinde

A Milli Takım maçları sonrası ailesiyle birlikte tatile çıkan Yusuf Yazıcı, sezonun yorgunluğunu atıyor. Başarılı oyuncunun, transfer söylentilerinden uzak yaptığı tatilde paylaştığı fotoğraflardan da keyifli olduğu gözleniyor.

Son olarak tatilini geçirdiği bölgede cilde iyi geldiği söylenen çamurla yüzünü boyayan Trabzonspor'un yıldız futbolcusu, kendisine 'Yusufinho' lakabını taktı. Paylaştığı fotoğrafların açıklama kısmına, 'Yeni transfer Yusufirho' yazan Yazıcı, bir başka fotoğrafında ise, 'İnşallah idmanda yağmur yağmaz' diye espiri yaptı.

Yusuf Yazıcı'nın paylaştığı fotoğraflara taraftarlar da, "Brezilyalı olsaydın fiyatın 50 ila 100 milyon Euro arası olurdu" yorumlarında bulundu. Fransa, Almanya ve İtalya'dan birçok kulübün transfer listesinde olan Yusuf Yazıcı için gelen teklifleri yetersiz bulan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genç oyuncunun takımda kalmasını istiyor.





