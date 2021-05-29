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Yusufeli Barajı relokasyon yollarının yüzde 85'i tamamlandı

29.05.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de Yusufeli Barajı inşaatı kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğünce yürütülen yol, tünel ve viyadük yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı - Proje kapsamında yapılan 69,2 kilometrelik yolun 60,3 kilometrelik bölümü tünel ve köprülerle geçilecek - Relokasyon yolları kontrol şefi Hasan Keskin: - "2021 yılının sonunda yolları tamamen bitirip açmayı planlıyoruz"

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Artvin'de yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatı kapsamında relokasyon yollarının yapımı sürüyor.

Türkiye'nin prestij projeleri arasında yer alan, milli sermayeyle Türk mühendis ve işçileri tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı dolayısıyla mevcut yollar su altında kalacak. Karayolları Genel Müdürlüğünce inşaat bölgesinde 2016 yılından beri devam eden kara yolunun yapımında sona yaklaşıldı.

Toplamda 60,3 kilometresi tünel ve köprülerden oluşan Yusufeli Barajı relokasyon yollarında yüzde 85 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Yıl sonunda bitirilmesi planlanan yollar sayesinde yöre halkının yüksek standartlara sahip yeni kara yolu ağına kavuşması hedefleniyor.

- "Toplam 39 tünelimiz, 19 da köprümüz bulunuyor"

Yusufeli Barajı relokasyon yolları kontrol şefi Hasan Keskin, AA muhabirine, bölgede Yusufeli Barajı dolayısıyla su altında kalacak mevcut yolların yerine yeni yollar inşa etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Keskin, Yusufeli relokasyon yolları kapsamında yapılan 69,2 kilometrelik yolun 56,7 kilometresini tüneller, 3,6 kilometresini de köprü ve viyadüklerin oluşturduğunu belirterek, "Bu ciddi bir rakam. Toplam 39 tünelimiz, 19 da köprümüz bulunuyor." dedi.

Yolların sadece 9 kilometrelik bölümünün açık kazı şeklinde yapıldığına işaret eden Keskin, coğrafyanın kayalık ve dağlık olması nedeniyle yüksek standartlarda kara yolu yapabilmek adına 60,3 kilometrelik yolu tünel, köprü ve viyadüklerle inşa ettiklerini aktardı.

Keskin, 19 köprünün 4'ünün teknoloji harikası özel köprüler olduğunun altını çizerek, "Özel tasarım 4 köprümüzün uzunluğu da 2,2 kilometredir. İmalatlarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Tünellerdeki kazı destek çalışmalarının tamamlandığını dile getiren Keskin, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu imalatlar tamamlandığında Yusufeli-Sarıgöl-Öğdem aksı, Yusufeli-İspir aksı ve Artvin-Erzurum aksı konforlu şekilde trafiğe açılacak. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Karayolları Genel Müdürlüğümüz hızlı bir şekilde çalışıyor. 2021 yılının sonunda yolları tamamen bitirip açmayı planlıyoruz. Yaptığımız yollarla bölgede kara yolu standardı oldukça yükselecek, yol ve sürücü güvenliği artacak. Güzergahı vatandaşlarımız çok kısa sürede geçebilecek."

- Bölgede 4 dengeli konsol köprü inşa edildi

Özel tasarım köprülerin inşaatlarından sorumlu mühendis Kubilay Güzel ise bölgede, 4 dengeli konsol köprü inşa edildiğini söyledi.

Özel tasarım viyadüklerden Şilenkar Köprüsünün 150 metre yükseklikte, 530 metre uzunluğunda olduğunu belirten Güzel, 16,5 metre genişliğindeki dengeli konsol köprünün ard germeli sistemle yapıldığını vurguladı.

Kubilay Güzel, 628 metre uzunluğundaki Tekkale viyadüğünün de özel tasarım olduğuna dikkati çekti.

Baraj viyadüğünün 345 metre uzunluğunda olduğunu ifade eden Güzel, bu köprünün de dengeli konsol köprü olarak ard germeli sistemle inşa edildiğini anlattı.

Güzel, Merkez viyadüğünün ise Artvin güzergahından gelen yolu yeni yerleşim yerine bağlayacağını vurgulayarak, "En uzun köprümüz bu, uzunluğu 685 metre. Bu viyadüğümüz itme sürme yöntemiyle yapılacak. Üst tabliyesi tamamen çelik konstrüksiyon olacak." dedi.

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