Yusufeli Barajı relokasyon yollarının yüzde 85'i tamamlandı

Yusufeli Barajı relokasyon yolları kontrol şefi Hasan Keskin, AA muhabirine, bölgede Yusufeli Barajı dolayısıyla su altında kalacak mevcut yolların yerine yeni yollar inşa etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'nin prestij projeleri arasında yer alan, milli sermayeyle Türk mühendis ve işçileri tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı dolayısıyla mevcut yollar su altında kalacak. Karayolları Genel Müdürlüğünce inşaat bölgesinde 2016 yılından beri devam eden kara yolunun yapımında sona yaklaşıldı.

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Artvin'de yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatı kapsamında relokasyon yollarının yapımı sürüyor.

Keskin, Yusufeli relokasyon yolları kapsamında yapılan 69,2 kilometrelik yolun 56,7 kilometresini tüneller, 3,6 kilometresini de köprü ve viyadüklerin oluşturduğunu belirterek, "Bu ciddi bir rakam. Toplam 39 tünelimiz, 19 da köprümüz bulunuyor." dedi.

Yolların sadece 9 kilometrelik bölümünün açık kazı şeklinde yapıldığına işaret eden Keskin, coğrafyanın kayalık ve dağlık olması nedeniyle yüksek standartlarda kara yolu yapabilmek adına 60,3 kilometrelik yolu tünel, köprü ve viyadüklerle inşa ettiklerini aktardı.

Keskin, 19 köprünün 4'ünün teknoloji harikası özel köprüler olduğunun altını çizerek, "Özel tasarım 4 köprümüzün uzunluğu da 2,2 kilometredir. İmalatlarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Tünellerdeki kazı destek çalışmalarının tamamlandığını dile getiren Keskin, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu imalatlar tamamlandığında Yusufeli-Sarıgöl-Öğdem aksı, Yusufeli-İspir aksı ve Artvin-Erzurum aksı konforlu şekilde trafiğe açılacak. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Karayolları Genel Müdürlüğümüz hızlı bir şekilde çalışıyor. 2021 yılının sonunda yolları tamamen bitirip açmayı planlıyoruz. Yaptığımız yollarla bölgede kara yolu standardı oldukça yükselecek, yol ve sürücü güvenliği artacak. Güzergahı vatandaşlarımız çok kısa sürede geçebilecek."