YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliğinde 214 metreye ulaşıldı

Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliğinde 214 metreye ulaşıldı

ARTVİN HABERLERİ  | 29.06.2020 16:31 | Son Güncelleme

Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliğinde 214 metreye ulaşıldı

ARTVİN (AA) - Yapımı tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer baraj kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'te 214 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

Devlet Su işleri 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde baraj gövde betonu dökülmesi çalışmalarına hız kesmeden devam edildiği bildirildi.

Baraj gövde yüksekliğinin 214 metreyi bulduğu kaydedilen açıklamada, dökülen gövde beton miktarının ise 3 milyon 219 bin 656 metreküp seviyesine ulaştığı belirtildi.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve 558 megavat kurulu güce sahip Yusufeli Barajı ve HES ile yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretimi planlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kiloya değil, Vina'ya bakın' 'Kiloya değil, Vina'ya bakın'
Otomobilinin arkasındaki ilanla eş arıyordu ama... 'Allah'a yalvarıyorum' Otomobilinin arkasındaki ilanla eş arıyordu ama... 'Allah'a yalvarıyorum'
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Artvin Namaz Vakitleri 29 Haziran Pazartesi

İmsak
02:35
Sabah
04:36
Öğle
12:21
İkindi
16:21
Akşam
19:57
Yatsı
21:48

Artvin Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Pazartesi

Akın Eczanesi
Merkez
Bizim Eczanesi
Ardanuc
Yeni Bayraktar Eczanesi
Arhavi
Özlem Eczanesi
Borcka
Medea Eczanesi
Hopa
Uzun Eczanesi
Hopa
Göktaş Eczanesi
Murgul
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.